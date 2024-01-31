Девять культур Европы ледникового периода: ученые раскрыли тайны украшений граветов (фото)

Ученые исследовали артефакты из 112 археологических памятников, чтобы понять, как появились различные вариации орнамента украшений граветского периода. В ходе исследования археологи обнаружили девять культурных кластеров.

Related video

Археологи из Университета Бордо узнали, как украшали себя древние европейцы между 34 000 и 24 000 годами назад. В своем исследовании ученые собрали полную базу данных личных украшений граветского технокомплекса, найденных по всему континенту, что проливает свет на разнообразные культуры, существовавшие в то время, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Более 140 000 лет люди украшали свое тело, начиная с таких простых предметов, как ракушки. Около 45 000 лет назад произошел взрыв разнообразных украшений, в частности ожерелья из костей, раковин, слоновой кости и камней. Это ознаменовало появление ювелирных украшений как важного культурного маркера, передающего информацию о групповой принадлежности и социальном статусе.

Исследователи стремились разгадать тайну, окружавшую вариации стилей орнамента. Некоторые ученые утверждали, что эти различия обусловлены лишь географическим расстоянием, предполагая, что культуры были изолированы ограниченными средствами передвижения, доступными в то время. Другие утверждали, что определенную роль играли такие факторы, как язык, окружающая среда и этническая принадлежность.

Расположение граветских культурных центров на карте современной Европы (уровень моря в то время был на 100 метров ниже) Фото: Baker et al., Nature Human Behavior 2024

Чтобы проверить эти теории, ведущий автор исследования Джек Бейкер собрал обширную базу данных из 112 археологических памятников. Ракушки, составляющие 79 примеров, были самыми распространенными украшениями, причем некоторые из них, возможно, происходят из глубины континента. Однако большинство, вероятнее всего, были привезены из прибрежных районов, что выделяет способность граветских людей преодолевать значительные расстояния.

Вопреки мнению, что географическое расстояние было единственным фактором, определяющим вариации орнамента, исследователи выделили девять отдельных культурных кластеров на основе сходства находок. Три кластера были связаны с местами захоронений, а шесть — с местами проживания.

Исследование выявило культурные различия, такие как практика захоронений в Восточной Европе, существовавшая в течение раннего и среднего граветских периодов, но, кажется, прекратилась позже. Зато в Италии захоронения появились только в среднем и позднем граветских периодах, что свидетельствует о динамичном культурном обмене.

Исследователи отметили, что граветские охотники-собиратели придерживались культурных конвенций при выборе личных украшений, что указывает на слабую проницаемость культурных границ между группами.

Важно

Вечные объятия: ученые раскрыли детали совместных захоронений культуры колоколовидных кубков (фото)

Несмотря на недавнюю возможность выделения ДНК из людей ледникового периода, исследование показывает, что сами по себе генетические доказательства не могут полностью объяснить богатое культурное разнообразие древнеевропейских обществ граветского периода.

Ранее Фокус писал, что нашли ученые на единственном заселенном острове Черного моря.

Также мы рассказывали о впервые обнаруженной триумфальной арке, посвященной правителю Римской империи.