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Технології та наука

Артефакт з бивня мамонта виявився не прикрасою, а "просунутим" інструментом: що це таке

бивень мамонта, інструмент
Фото: Conard et al, Sci. Adv. 10, eadh5217 (2024)

Дослідники кажуть, що стародавньому інструменту близько 37 тис. років.

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Фрагмент бивня мамонта віком 37 тис. років із чотирма вирізаними отворами, який був знайдений у печері в Німеччині, міг використовуватися для виготовлення мотузок. Раніше вчені припускали, що артефакт використовувався як прикраса, пише New Scientist.

"За допомогою інструменту легко можна сплести мотузку, і вона буде дуже міцною. Звісно, ми не можемо стверджувати, що так і було, але порівняно з припущеннями про символ влади, наша гіпотеза має більший сенс", — каже Ніколас Конард із Тюбінгенського університету в Німеччині.

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Шматок бивня мамонта був знайдений у 2015 році в печері на південному заході Німеччини. Дослідники не змогли датувати артефакт безпосередньо, щоб не зруйнувати його, але судячи з місця виявлення, інструменту близько 37 тис. років. Також це підтверджується даними, що територію сучасної Німеччини люди заселили 45 тис. років тому.

Артефакт являє собою сплюснуту палицю з бивня мамонта. Його довжина становить близько 21 сантиметра, а також є чотири отвори зі спіральними борозенками.

"Мені здалося, що наявні спіралі вказують на те, що через них потрібно щось провести. Кінець бивня не має отворів і схожий на держак", — зазначає Конард.

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Науковець і його колега Верле Ротс із Льєзького університету в Бельгії створили копію знайденого артефакту і спробували за його допомогою виготовити мотузку з різних матеріалів, серед яких були сухожилля оленя, льон, коноплі, рогоз, липа, верба та кропива. Дослідники з'ясували, що найкращий результат виходив з використанням рогозу або очерету.

Команда протягнула кілька стебел скрученого рогозу, які на іншій стороні інструменту почали переплітатися в мотузку. Для використання інструменту була потрібна одна людина для кожного пасма, плюс одна, щоб тримати інструмент і переміщати його пасмами, загалом чотири або п'ять осіб.

Вченим вдалося зробити 5 метрів мотузки приблизно за 10 хвилин. Досвідчені ж ткачі впоралися б із завданням набагато швидше.

Подібні предмети зі слонової кістки з отворами знаходили й раніше на інших стародавніх стоянках людей. На думку Конарда, їх усі використовували для в'язання мотузок.

"Я вважаю, що це були свого роду високотехнологічні інструменти", — підкреслює вчений.

Цілком імовірно, що мотузки почали виготовлятися людьми набагато раніше, ніж 37 тис. років тому. Але наявний артефакт — найбільш раннє підтвердження з наявних. Шматок же мотузки було знайдено на стоянці неандертальців у Франції, його вік становив 50 тис. років.

Нагадаємо, зброя віком 300 тис. років розкриває секрети стародавніх майстрів. Дослідивши палицю для метання віком 300 тис. років, учені розкрили процес створення цього артефакту.