Не такі вже і прості знаряддя: зброя віком 300 тис. років розкриває секрети древніх майстрів (фото)

Дослідивши палицю для метання віком 300 тис. років, вчені розкрили процес створення цього артефакту. Використовуючи передові методи візуалізації, вони змогли продемонструвати вироблення інструменту гомінідами.

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Знайдений у Німеччині в 1994 році як частина відомої Шенінгенської колекції, цей артефакт є найдавнішим із відомих нам дерев'яних знарядь праці. Він є короткою дерев'яною палицею з подвійним вістрям, пише IFLScience.

Порівняння з аналогічною зброєю, яку використовували давні мисливці-збирачі, підтвердило їхнє метальне призначення, проте досі детальне морфологічне дослідження цих снарядів не проводили.

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Останнє дослідження зосереджується на одній із таких метальних палиць і показує, як її творець ретельно обирає відповідну ялинову гілку, перш ніж обробляти деревину.

Докторка Аннеміке Мілкс, авторка дослідження, висловила своє захоплення майстерністю деревообробки наших давніх предків: "Вони не просто вибирали гілку, яку знайшли на землі, здирали з неї трохи кори і кидали її. Це складний інструмент з багатьма етапами обробки деревини, щоб створити щось аеродинамічне, що добре лежить в руці і що було б ефективним мисливським знаряддям".

Центральна частина має ознаки знебарвлення і полірування, що свідчить про те, що її тримали в руках і активно використовували до того, як загубили. Дослідники припускають, що за допомогою цих метальних палиць стародавні мисливці могли цілити у здобич на відстані до 30 м, що дозволяло їм ловити менших і швидших тварин ефективніше, ніж за допомогою довгих списів.

Різноманітність знарядь, знайдених у Шенінгені, не лише свідчить про когнітивні здібності давніх людей до концептуалізації різних інструментів для виконання певних функцій, але й припускає можливість спільних полювань за участю дорослих і дітей.

Дослідниця Мілкс пояснила: "Ці легкі метальні палиці, можливо, було легше запускати, ніж важкі списи, що вказує на можливість участі всієї громади… Такі інструменти могли використовувати діти, коли вони вчилися метати і полювати".

Сучасна дерев'яна метальна палиця Schönigen з подвійним вістрям, які робили близько 300 000 років тому Фото: Volker Minkus

Посилаючись на нещодавнє відкриття стародавніх дитячих слідів на стоянці, доктор Мілкс відзначила значну присутність дітей у цих громадах і те, як вони, ймовірно, навчалися мисливства з раннього віку. Хоча точне призначення цієї зброї залишається невизначеним, дослідники визнають можливість того, що дітей могли залучати до її використання.

Найнезрозуміліший аспект, пов'язаний із давніми метальними палицями, стосується людського виду, відповідального за їхнє виготовлення. Зважаючи на вік, місцеперебування та технологічну складність, артефакти могли виготовити як неандертальці, так і загадковіші Homo heidelbergensis, проте експерти не можуть дійти згоди щодо того, кому саме вони належать.

Нарікаючи на відсутність людських останків у Шенінгені, доктор Мілкс висловила труднощі у визначенні творців метальних палиць, що змусило команду обрати нейтральну позицію і просто назвати їх "людськими". Приймаючи невизначеність, дослідники ставляться до питання їхнього походження як до відкритої загадки.

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