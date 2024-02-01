Потужна ракета Ілона Маска доставить на орбіту нову космічну станцію за один політ (фото)

Компанія SpaceX уклала контракт із двома компаніями на доставку за допомогою ракети Starship орбітальної станції Starlab.

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Компанію SpaceX, що належить Ілону Маску, два розробники нової космічної станції Starlab обрали як підрядника для доставки останньої на орбіту. Відомо, що це зробить новітня ракета-носій Starship десь наприкінці цього десятиліття. Нова космічна станція стане одним із кількох приватних аванпостів на орбіті, які покликані замінити старіючу Міжнародну космічну станцію (МКС). Остання закінчить свою роботу або в 2030, або в 2031 році, пише Space.

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NASA 2021 року виділила американській компанії Voyager Space 160 млн доларів на створення нової космічної станції Starlab. У 2023 році до розробки орбітального аванпосту долучилася компанія Airbus. 31 січня стало відомо, що два розробники нової орбітальної станції вибрали мегаракету Starship від компанії SpaceX як транспортний засіб для доставки на орбіту Starlab.

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Сума контракту не розголошується, але відомо, що станцію Starlab буде відправлено до 2030 року на орбіту в повністю зібраному вигляді всього за один запуск. Також невідомо з якого саме космодрому відбудеться запуск.

Сума контракту не розголошується, але відомо, що станцію Starlab буде відправлено до 2030 року на орбіту в повністю зібраному вигляді всього за один запуск. Також невідомо з якого саме космодрому відбудеться запуск Фото: space.com

Мегаракета Starship заввишки 122 метри наразі вважається найбільшою і найпотужнішою ракетою-носієм з усіх наявних. Ця ракета є багаторазовою і призначена також для доставлення людей і вантажів на Місяць і Марс у майбутньому. Згідно з технічними даними Starship може підняти в космос 150 тонн вантажів.

Але є одна, при чому велика проблема. Досі ракета Starship не пройшла успішно випробування. Перші два випробувальні запуски ракети, у квітні та листопаді минулого року, закінчилися вибухами, хоча ракета досягла космосу під час другого польоту, як уже писав Фокус.

Тому SpaceX ще потрібно продемонструвати успішний політ у космос, який здійснить ракета Starship. Передбачалося, що третій випробувальний політ відбудеться в лютому цього року, але поки що немає впевненості в тому, що це станеться.

Мегаракета Starship заввишки 122 метри поки що вважається найбільшою і найпотужнішою ракетою-носієм з усіх існуючих Фото: SpaceX

Незважаючи на те, що Starship ще перебуває в процесі доопрацювання, компанія Ілона Маска вже уклала кілька контрактів, які передбачають використання ракети як транспортного засобу, щойно вона буде готова до використання.

Наприклад, уже є космічні туристи, які придбали місця на ракеті Starship для того, щоб здійснити політ навколо Місяця і назад. Також SpaceX уклала контракт з NASA, який передбачає, що модифікована версія Starship буде виступати в ролі посадкового модуля для астронавтів, які полетіли на Місяць. Такий посадковий модуль перебуває ще в розробці і це вплинуло на те, що NASA довелося перенести дату повернення американських астронавтів на Місяць з 2025 на 2026 рік, як уже писав Фокус.

SpaceX уклала контракт із NASA, який передбачає, що модифікована версія Starship виступатиме в ролі посадкового модуля для астронавтів, які полетіли на Місяць Фото: Starship

Нагадуємо, що астронавти, які перебувають на МКС, зробили дивовижний знімок Землі з космосу. На зображенні видно власне світіння атмосфери нашої планети, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що ракета-носій компанії SpaceX відправить на Місяць приватний модуль із вантажем від NASA. Якщо посадковий модуль Nova-C успішно приземлиться на Місяці, то він стане першим приватним космічним апаратом, який зробив це.