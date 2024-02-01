Гриби виявилися ефективними в боротьбі з раком: про це свідчать результати нового дослідження

Незвичайна властивість двох видів грибів відкриває для вчених нову сферу застосування природних продуктів для боротьби з небезпечними для життя захворюваннями.

Related video

У світі, де сучасна медицина постійно шукає нові рішення в лікуванні онкології, гриби — звичайний інгредієнт на багатьох кухнях, можуть бути ключем до боротьби з раком. Нещодавні дослідження, проведені в Португалії, привернули увагу до скромних грибів, названих Boletus edulis (широко відомим як білий гриб) і Agaricus bisporus (відомим як печериці), розкривши їхній потенціал як протиракових агентів, пише Medical News.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Протягом століть гриби були не просто їжею. У різних культурах, особливо в Азії, їх використовували завдяки своїм лікувальним властивостям. Сьогодні вчені вивчають ці властивості більш глибоко. Особливо їх цікавлять молекули малих РНК (мРНК), що містяться в грибах. Вважається, що ці мРНК, крихітні, але могутні, відіграють певну роль у боротьбі з раковими клітинами.

Дослідження, проведене в Португалії, стало продовженням попередньої роботи, яка показала багатообіцяючі результати, отримані за допомогою мРНК золотистої лисички Cantharellus cibarius. Цього разу дослідники звернули увагу на білі гриби та печериці. Вони хотіли з'ясувати, чи містяться в цих грибах також мРНК, що мають протиракові властивості.

Використовуючи передові методи, команда виділила і вивчила мРНК з цих грибів. Вони протестували їх на лініях ракових і здорових клітин у лабораторії. Отримані результати виявилися інтригуючими. Виявилося, що різні гриби мають різний рівень протиракової активності. Наприклад, одна фракція мРНК з білого гриба не виявляла жодних протиракових властивостей, тоді як інша була дуже ефективною, особливо в малих дозах. мРНК печериці також була ефективною, але, як і в білого гриба, в неї був недолік — за високих концентрацій вона могла завдати шкоди здоровим клітинам.

Дослідники також вивчили мікроРНК — ще один тип малих молекул РНК, з цих грибів. Цікаво, що вони не мали істотного впливу на ракові клітини, що відрізняється від попередніх результатів, отриманих із золотистою лисичкою.

Особливо цікавим аспектом дослідження стало виявлення подібності в генетичних послідовностях найефективніших фракцій мРНК. Це може означати, що протиракові властивості цих фракцій пов'язані з їхнім особливим генетичним складом.

Однак подорож учених на цьому не закінчується. Ще багато чого належить дізнатися про те, як працюють ці мРНК. Розуміння їхніх мішеней у ракових клітинах і точних механізмів їхньої протиракової дії потребує подальших досліджень. Це може прокласти шлях до нових методів лікування раку і зміцнити значення грибів не тільки в нашому раціоні, а й у медичній науці.

Це дослідження відкриває нову главу в історії грибів і медицини. Це нагадування про те, що іноді найнезвичайніші рішення можуть бути знайдені в звичайнісіньких місцях. І хоча це ще тільки початок, потенціал грибів у лікуванні раку — приваблива перспектива як для медичної спільноти, так і для тих, хто цікавиться силою природних засобів.

Раніше Фокус писав про те, що дефіцит вітаміну D в космосі вирішать за допомогою грибів. Проблема дефіциту вітаміну D в космосі стоїть гостро, адже на кону здоров'я кісток і нервової системи космонавтів. На щастя, вчені на Землі вже займаються незвичайним вирішенням цієї проблеми.

Також Фокус писав про жахливий гриб, що кровоточить, який у майбутньому може стати порятунком людства. Візуально схожий на криваві останки жертви процвітаючого маніяка, цей гриб є найкращим прикладом приказки "не судіть книгу за її обкладинкою", маючи унікальні властивості.