Грибы оказались эффективными в борьбе с раком: об этом говорят результаты нового исследования

Необычное свойство двух видов грибов открывает для ученых новую область применения природных продуктов для борьбы с опасными для жизни заболеваниями.

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В мире, где современная медицина постоянно ищет новые решения в лечении онкологии, грибы — обычный ингредиент на многих кухнях, могут быть ключом к борьбе с раком. Недавние исследования, проведенные в Португалии, привлекли внимание к скромным грибам, названным Boletus edulis (широко известным как белый гриб) и Agaricus bisporus (известным как шампиньоны), раскрыв их потенциал в качестве противораковых агентов, пишет Medical News.

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На протяжении веков грибы были не просто пищей. В различных культурах, особенно в Азии, они использовались благодаря своим лечебным свойствам. Сегодня ученые изучают эти свойства более глубоко. Особенно их интересуют молекулы малых РНК (мРНК), содержащиеся в грибах. Считается, что эти мРНК, крошечные, но могущественные, играют определенную роль в борьбе с раковыми клетками.

Исследование, проведенное в Португалии, стало продолжением предыдущей работы, которая показала многообещающие результаты, полученные с помощью мРНК золотистой лисички Cantharellus cibarius. На этот раз исследователи обратили внимание на белые грибы и шампиньоны. Они хотели выяснить, содержатся ли в этих грибах также мРНК, обладающие противораковыми свойствами.

Используя передовые методы, команда выделила и изучила мРНК из этих грибов. Они протестировали их на линиях раковых и здоровых клеток в лаборатории. Полученные результаты оказались интригующими. Оказалось, что разные грибы обладают разным уровнем противораковой активности. Например, одна фракция мРНК из белого гриба не проявляла никаких противораковых свойств, в то время как другая была очень эффективной, особенно в малых дозах. мРНК шампиньона также была эффективна, но, как и у белого гриба, у нее был недостаток — при высоких концентрациях она могла нанести вред здоровым клеткам.

Исследователи также изучили микроРНК — еще один тип малых молекул РНК, из этих грибов. Интересно, что они не оказали существенного влияния на раковые клетки, что отличается от предыдущих результатов, полученных с золотистой лисичкой.

Особенно интересным аспектом исследования стало обнаружение сходства в генетических последовательностях наиболее эффективных фракций мРНК. Это может означать, что противораковые свойства этих фракций связаны с их особым генетическим составом.

Однако путешествие ученых на этом не заканчивается. Еще многое предстоит узнать о том, как работают эти мРНК. Понимание их мишеней в раковых клетках и точных механизмов их противоракового действия требует дальнейших исследований. Это может проложить путь к новым методам лечения рака и укрепить значение грибов не только в нашем рационе, но и в медицинской науке.

Данное исследование открывает новую главу в истории грибов и медицины. Это напоминание о том, что иногда самые необычные решения могут быть найдены в самых обычных местах. И хотя это еще только начало, потенциал грибов в лечении рака — заманчивая перспектива как для медицинского сообщества, так и для тех, кто интересуется силой природных средств.

Ранее Фокус писал о том, что дефицит витамина D в космосе решат с помощью грибов. Проблема дефицита витамина D в космосе стоит остро, ведь на кону здоровье костей и нервной системы космонавтов. К счастью, ученые на Земле уже занимаются необычным решением этой проблемы.

Также Фокус писал об ужасающем кровоточащем грибе, который в будущем может стать спасением человечества. Визуально похожий на кровавые останки жертвы преуспевшего маньяка, этот гриб является лучшим примером поговорки "не судите книгу по ее обложке", обладая уникальными свойствами.