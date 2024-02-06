Пандемія на Марсі. Червона планета виявилася ідеальним місцем для небезпечних бактерій

Дослідники перевірили виживання патогенних бактерій у марсіанських умовах.

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Марс є ворожим місцем для людини через відсутність кисню, вплив радіації та нестачу поживних речовин. Але, як виявилося, у таких умовах можуть процвітати мікроби, які люди можуть принести із собою на Червону планету, зокрема й ті, що викликають хвороби, пише IFLScience.

Астробіологи знайшли цукор у метеоритах і виявили, що деякі бактерії ростимуть, якщо їх посадити на таку космічну дієту. Найімовірніше, бактерії не виживуть на астероїдах через відсутність атмосфери, космічних променів тощо. Але на Марсі справи йдуть інакше, тому команда під керівництвом Томмазо Заккарії з Німецького центру авіації та космонавтики вирішила перевірити, як земні мікроби поводитимуться в марсіанському середовищі. З'ясувалося, що мікроби на Марсі почуватимуться дуже навіть добре.

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Кожна наша місія на іншу планету буде сповнена автостопщиків. Найретельніша дезінфекція не зможе очистити космічні апарати повністю, це довели бактерії, які живуть за межами МКС. Ба більше, коли в космічні польоти на інші планети почнуть літати люди, процес підтримання стерильної чистоти стане нездійсненним.

Річ у тім, що організм людини багато в чому залежить від корисних бактерій, особливо в нашому кишківнику. Багато з них не будуть проблемою, якщо тільки потенційне марсіанське життя уживеться з ними. Але майбутні астронавти воліли б уникати сепсису або дизентерії, викликаних небажаними супутниками із Землі.

Під час експерименту вчені помістили чотири види бактерій (Burkholderia cepacia, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa та Serratia marcescens) у середовище з повітрям, хімічним складом ґрунту і впливом УФ-випромінювання, подібно до того, із яким зіткнулися марсоходи.

Дослідження показало, що різні бактерії по-різному реагують на такі умови. Наприклад, B. Cepacian не змогла рости в сусідстві з перхлоратом натрію, який часто зустрічається в марсіанському середовищі. Водночас перхлорат натрію зовсім не турбує K. Pneumoniae.

Марсіанська нестача води досить різко скоротила чисельність видів. Але всі чотири види бактерій змогли вижити протягом кількох днів або тижнів і почувалися краще, коли їх годували штучним марсіанським реголітом (ґрунтом), а не тільки одним цукром.

Також мікроби перевірили на вплив таких факторів як світло, ґрунт, повітря та вода. Бактерія S. Marcescens була готова до всього, що може запропонувати їй Марс і навіть без додаткового часу на еволюцію. Бактерія найчастіше трапляється під час інфекцій сечовивідних шляхів і гнійному розвитку ран.

"Спершу ми вважали, що реголіт матиме токсичний вплив на клітини й обмежить їхнє зростання. Але замість цього, марсіанський ґрунт допомагав бактеріям вижити", — каже Заккарія.

Учені підозрюють, що такі результати можуть бути пов'язані з тим, що частинки ґрунту слугують затишним місцем, де можна сховатися від ультрафіолету й інших загроз.

Очевидно, що патогени супроводжуватимуть людей на Марс у їхньому організмі та на шкірі, а потім потраплять у ґрунт навколо бази. Проведене дослідження припускає, що бактерії зростатимуть щоразу, коли отримуватимуть доступ до води, якою б солоною вона не була. Без здорової екосистеми, здатної контролювати їх, небезпека зараження цими патогенами інших астронавтів висока, що є серйозною проблемою для тих, хто перебуває далі від найближчої лікарні, ніж коли-небудь була людина.

Нагадаємо, виявлено, що популярний овоч шкідливий для здоров'я астронавтів. Автори дослідження вирощували салат на Землі в умовах, що моделюють мікрогравітацію, і виявили, що цей листовий овоч не може нормально захиститися від шкідливих бактерій у космосі.