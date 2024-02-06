Перший в історії. Біля берегів Австралії помітили надзвичайно рідкісного дельфіна (фото)

Дослідники наполягають, що це дивовижне китоподібне є першим у своєму роді, поміченим у регіоні.

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Афаліна неймовірного забарвлення, також відомого як строкатий дельфін або дельфін Коммерсона, вперше помітили біля берегів Австралії. Саме завдяки своєму дивовижному забарвленню тварина отримала прізвисько Спеклз (з англ. "плямистий") — тепер його вважають першим подібним дельфіном, якого раніше бачили в цьому регіоні, пише IFLScience.

Плямистий був уперше помічений біля дослідницького судна в Херві-Бей (Квінсленд, Австралія) у вересні 2022 року — він плавав із групою з п'яти інших дельфінів приблизно за 16 кілометрів від пляжу Скарнесс у Херві-Бей. За словами провідної авторки дослідження докторантки Джорджини Г'юм з Університету Саншайн-Кост, вони з колегами одразу помітили дивне забарвлення тварини.

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Тоді команда вперше спостерігала за Спеклзом і його групою дельфінів, поки вони протягом 40 хвилин намагалися знайти їжу. Насправді тоді вчені не шукали китоподібних з дивовижним малюнком на спині, а намагалися зрозуміти як дельфіни в цьому районі пов'язані. Однак команді пощастило і вони виявили дуже рідкісного дельфіна.

За словами Г'юм, вони з колегами спостерігали, як Спеклз тричі вистрибував з води у вертикальному положенні, тоді як основна частина його групи рухалася зовсім інакше. Зазначимо, що решта дельфінів вистрибували з води, рухаючись із великою швидкістю, проте Спеклз рухався інакше, що дало змогу вченим роздивитися його нижню частину, на якій виднілося багато білих ділянок, а також смуги на спині та боках.

Таке забарвлення тварин надзвичайно схоже на альбінізм або лейцизм, за яких шкіра, пір'я або хутро тварин мають білий відтінок. Водночас перійїзм являє собою часткову втрату пігментації, а тому в особин спостерігається плямисте забарвлення.

За весь час учені бачили всього 24 подібні особини Фото: Georgina Hume

Відомо, що цей стан виникає у тварини через відсутність клітин, що виробляють пігмент меланін, але це відбувається лише на певних ділянках шкіри. Вчені відзначають, що таке нетипове забарвлення у ссавців трапляється вкрай рідко: загалом сьогодні відомо лише про 24 таких особин. При цьому на камеру і зовсім вдалося сфотографувати тільки 6 з них.

Передбачається, що наявність такого забарвлення також пов'язана з підвищеними ризиками, зокрема: хижакам легше виявити таких тварин в океані, а відсутність меланіну потенційно пов'язана зі збільшенням сприйнятливості до пошкодження сонячними променями.

Однак спостереження показують, що розміри Спеклза насправді виявилися вельми стандартними: вчені припускають, що його довжина сягає близько 3 метрів. На жаль, вчені поки що не змогли визначити стать тварини, проте зазначають, що візуально ссавець має цілком здоровий і розвинений вигляд.

За словами команди, це відкриття стало вельми дивовижним, оскільки сьогодні вчені володіють занадто малою кількістю інформації щодо дельфінів з таким рідкісним забарвленням. Ба більше, плямистий фактично став першим дельфіном такого забарвлення, якого вчені спостерігали в цьому регіоні. На жаль, після цієї випадкової зустрічі вчені більше не зустрічали Спеклза в цих водах.

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