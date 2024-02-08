Кустарна променева терапія. Чорнобильські вовки-мутанти розвинули неймовірні здібності

Дослідники виявили, що імунна система тварин була змінена, подібно до системи хворих на рак, які пройшли променеву терапію.

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Популяції вовків, як і інших тварин, у Чорнобильській зоні відчуження останніми роками значно зросла. Після ядерної катастрофи 1986 року це місце було занедбане, а тому, за відсутності людей дика природа почала процвітати, пише IFLScience.

Однак, щоб скористатися цією свободою тварини повинні були подолати серйозну проблему радіації. У новому дослідженні команда з Принстонського університету зосередилася на вивченні місцевої популяції вовків, щоб зрозуміти, як їм вдалося вижити в таких суворих умовах.

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Результати дослідження показують, що популяція вовків, що мешкають у Чорнобильській зоні відчуження, генетично відрізняється від своїх побратимів, що мешкають за межами регіону. Цікаво, що опромінені тварини, схоже, розвинули захисні мутації, що збільшують їхні шанси на виживання після раку.

За словами біолога-еволюціоніста та екотоксиколога Кари Лав, яка 10 років вивчала чорнобильських вовків, увесь цей час вони з колегами отримували в реальному часі дані про те, де перебувають тварини й наскільки вони піддаються опроміненню радіацією.

Ще 2014 року Лав з колегами вирушили до Зони відчуження і зібрали зразки крові у вовків, щоб вивчити їхню реакцію на радіацію, що викликає рак. Деякі з тварин також були оснащені радіонашийниками для збору інформації про місцеперебування і вплив радіації.

Результати спостережень свідчать, що тварини в Чорнобильській зоні піддаються радіації понад 1,28 міллібар щодня протягом усього свого життя. Для порівняння, це більш ніж у 6 разів перевищує встановлену законом межу для опромінення людей.

Автори дослідження також виявили, що імунна система вовків була змінена, подібно до людей, які пройшли променеве лікування від раку. Ба більше, генетичний аналіз також показав. Що частини геному вовків набули деякої стійкості до раку.

Подібні дослідження збігаються з іншими спостереженнями напівдиких собак, що мешкають у Зоні відчуження. Ще торік дослідники виявили, що ці тварини генетично відрізняються від домашніх тварин, які мешкають у різних куточках світу.

Лав з колегами також вважають, що результати їхнього дослідження можуть бути корисними та для людей. Автори дослідження сподіваються використати ці результати для виявлення захисних мутацій, які могли б збільшити шанси на виживання у людей, хворих на рак. На жаль, пандемія коронавірусу та повномасштабне вторгнення Росії в Україну не дозволили вченим повернутися в Чорнобильську зону відчуження, а тому вони не можуть продовжити дослідження.

Раніше Фокус писав про те, що вчені простежили еволюцію жаб у Чорнобильській зоні.