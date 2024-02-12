Чому суперземель певного розміру так мало в Чумацькому Шляху: з'явилася нова відповідь

Учені давно намагаються зрозуміти, чому виявлено так мало планет, які більші за Землю в діапазоні 1,5-2 рази.

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Планети в добре розвинених зоряних системах мають стабільні орбіти, за якими вони обертаються навколо своїх зірок. Але деякі ознаки дають змогу припустити, що частина планет все ж мігрує ближче до зірки або далі від місця свого народження. Така міграція зможе пояснити той факт, що астрономи виявили дуже мало планет, які в 1,5 — 2 рази більші за Землю. Хоча планет, які менші або більші за цей діапазон виявлено багато. Результати нового дослідження представлені в журналі Nature Astronomy, пише Phys.

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Те, що планет, які більші за Землю в 1,5 — 2 рази, бракує нашій галактиці, вчені з'ясували в 2010-х роках. Попередньо астрономи припустили, що цей розрив у розмірах суперземель пояснюється тим, що планети можуть втрачати частину своєї атмосфери через опромінення зірки.

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Але вже 40 років як відомо про те, що планети можуть мігрувати у своїх зоряних системах і опинятися не там, де вони з'явилися. Автори нового дослідження припускають, що така планетарна міграція може відігравати важливу роль у причинах відсутності планет вищевказаного розміру.

У діапазоні розмірів, що оточує розрив, знаходяться два різних типи екзопланет. З одного боку, знаходяться кам'янисті планети, які можуть бути більш масивними, ніж Земля, і тому називаються суперземлями. З іншого боку, астрономи все частіше відкривають міні-Нептуни, які в середньому трохи більші за суперземель. Але в Сонячній системі немає таких планет, а тому немає повної впевненості в їхній структурі та складі. Але астрономи впевнені, то ці планети мають більшу атмосферу, ніж кам'янисті планети.

Те, що планет, які більші за Землю в 1,5 — 2 рази, не вистачає нашій галактиці, вчені з'ясували в 2010-х роках Фото: phys.org

Як показує моделювання, еволюція міні-Нептунів після їхнього народження робить значний внесок у спостережуваний розрив розмірів планет. У холодних регіонах, де формуються такі планети, вони отримують мало тепла від своїх зірок і повинні мати розміри, які відповідають розриву. Коли ці планети починають міграцію ближче до своїх зірок, то лід на їхній поверхні тане й утворюється більша атмосфера з водяної пари. Таким чином планети збільшуються в розмірах і стають більшими за Землю, більш ніж у 2 рази.

Але водночас, як показує моделювання, кам'янисті планети можуть втрачати свою атмосферу під час зближення із зіркою і таким чином їхній початковий розмір стає меншим. Тобто обидва ці механізми призводять до відсутності планет розміром, більшим за Землю, у діапазоні 1,5 — 2 рази, вважають учені.

Варто сказати, що це теоретичне дослідження, засноване на даних спостережень, в якому було використане моделювання формування і подальшої еволюції планет.

Також учені кажуть, що існує ймовірність того, що в деяких зоряних системах навіть у холодних регіонах існують суперземлі, де тепло зірки настільки сильне, що може допомагати воді існувати в рідкому вигляді. З огляду на те, що такі планети не сильно більші за Землю, там можуть бути глибокі океани та навіть потенційне позаземне життя.

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