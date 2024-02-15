Космічні апарати інопланетян, які, можливо, вже відвідували Землю: якими вони були

Учені розповіли, якими мають бути інопланетні зонди, щоб дістатися до Землі через міжзоряний простір.

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Науковці готуються до можливості прибуття інопланетних зондів одного чудового дня на Землю і вважають, що вони, можливо, вже досліджували нашу планету. Теоретично ці апарати інопланетян можуть бути схожі на ті, які вчені вже відправили в космос, наприклад, на "Вояджер-1" і "Вояджер-2" або "Нові горизонти". Якими мають бути ці інопланетні апарати, щоб перетнути міжзоряний простір і з якими труднощами можуть зіткнутися потенційні інопланетяни під час дослідження космосу, розповіли двоє американських учених, пише Futurism.

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За словами астрофізика Адама Франка з Рочестерського університету, на Землі мали біосигнатури, тобто ознаки існування життя впродовж 3 млрд років, тож не можна відкидати можливості того, що потенційні позаземні цивілізації вже відправляли зонди, які могли вивчати Землю і виявити на ній життя. Але існують всілякі неприємні фізичні реалії, через які буде надзвичайно складно відправити сюди зонд.

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Якби інопланетна цивілізація захотіла відправити на Землю апарат для збору інформації про нашу планету, вона зіткнулася б із двома основними проблемами: відстанню та часом. Наприклад, якби такий зонд було відправлено з найближчої галактики Андромеди, то йому потрібно було б подолати відстань у 2,5 млн світлових років. За словами Франка, якщо інопланетяни не відкрили нові закони фізики, які допоможуть їм подорожувати швидше за швидкість світла, не оволодіють технологією варп-двигуна, або не зуміють отримати доступ до червоточин, то відстань буде дуже великою перешкодою для міжзоряних досліджень. Згідно з існуючими законами фізики, подорож швидше за швидкість світла неможлива.

За словами Скотта МакКормака з Каліфорнійського університету в Девісі, навіть якщо інопланетним цивілізаціям вдасться з'ясувати, як подорожувати зі швидкістю, що перевищує швидкість світла, їм все одно доведеться зіткнутися з іншими проблемами.

Учений вважає, що інопланетним інженерам потрібно побудувати зонди, здатні протистояти космічному сміттю під час довгої подорожі на Землю. Тобто інопланетяни мають створити дуже міцні матеріали, які зможуть витримати екстремальні умови космосу. Ці матеріали мають бути такими ж міцними і твердими, як алмази, а може навіть набагато міцнішими. Але що це за матеріали, сказати поки що дуже складно.

Якщо припустити, що інопланетяни змогли подолати ці обмеження і створити міцні зонди, які зможуть подорожувати до Землі, то як ми дізнаємося, що вони десь поруч? Вчені кажуть, що для цього потрібно використовувати радіотелескопи для пошуку так званих техносигнатур у космосі.

Якщо інопланетяни відправили свої апарати в інші галактики, то є ймовірність того, що за мільярди років хоча б один із них досягнув Землі. Водночас також існує ймовірність, що ці зонди і зараз перебувають у Сонячній системі, кажуть учені.

Як уже писав Фокус, фізик з Гарвардського університету представив нові докази того, що на Землі було виявлено позаземну технологію.