Виявлено уламки апарата інопланетян: у вченого з Гарварду нові докази (фото)

Аві Леб із Гарвардського університету продовжує наполягати на тому, що він виявив зразки інопланетної технології.

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Відомий "мисливець за інопланетянами" Аві Леб із Гарвардського університету (США) заявив, що в нього є нові докази того, що виявлені на дні Тихого океану металеві сфери є інопланетною технологією. Вкотре Леб відкидає всі претензії скептиків, які вважають, що ці сфери мають земне походження, пише Futurism.

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Аві Леб опублікував нове дослідження, присвячене вивченню сотень металевих сфер, виявлених ним і його командою минулого року на дні Тихого океану. Вчений вважає, що результати дослідження підвищують імовірність того, що ці уламки могли бути частиною космічного апарата, який створила позаземна цивілізація. Тобто, на думку Леба, цей позаземний апарат міг бути схожим на один із зондів "Вояджер", що був відправлений на дослідження Сонячної системи майже 50 років тому й давно покинув її межі.

Аві Леб опублікував нове дослідження, присвячене вивченню сотень металевих сфер, виявлених ним і його командою минулого року на дні Тихого океану Фото: Daily Mail

Аві Леб найвідоміший своїми теоріями про міжзоряний об'єкт Оумуамуа, який відвідав Сонячну систему 2017 року. Леб стверджував, що це міг бути космічний корабель інопланетян. Але нове дослідження вченого стосується ще одного міжзоряного об'єкта, який упав на Землю, хоча й не цілком.

Аві Леб найвідоміший своїми теоріями про міжзоряний об'єкт Оумуамуа, який відвідав Сонячну систему 2017 року Фото: ESO

Цей метеорит під назвою IM1 упав у Тихий океан недалеко від Папуа-Нової Гвінеї майже 10 років тому, але на нього не звертали уваги, поки Леб не очолив дослідження, яке 2022 року підтвердило, що це був перший міжзоряний об'єкт, який упав на Землю.

Вчені минулого року організували експедицію, щоб знайти уламки цього об'єкта на дні Тихого океану. В результаті було виявлено сотні маленьких металевих сфер, які, як стверджував Леб, є уламками IM1. Також учені припустили, що насправді це може бути прояв позаземної технології.

У жовтні минулого року Леб опублікував результати попереднього дослідження, які багато вчених зустріли з великим скептицизмом. Деякі вчені заявили, що жодного стосунку до інопланетян ці фрагменти не мають, і, найімовірніше, вони з'явилися внаслідок ядерних випробувань або ж були вугільною золою, тобто відходами промислового виробництва.

У жовтні минулого року Леб опублікував результати попереднього дослідження, які багато вчених зустріли з великим скептицизмом. Деякі вчені заявили, що жодного стосунку до інопланетян ці фрагменти не мають, і, найімовірніше, вони з'явилися внаслідок ядерних випробувань або ж були вугільною золою, тобто відходами промислового виробництва. Фото: Daily Mail

За словами Леба, він представив нове дослідження, щоб змусити замовкнути скептиків, адже нові результати показують, що хімічний склад сфер відрізняється від складу будь-якого відомого матеріалу в Сонячній системі. Аналіз показав, що ці об'єкти прибули до нас точно не із Сонячної системи. Науковець вважає, що його критикують через те, що до нього прикуто дуже багато уваги, і цьому заздрять.

Але Леб на цьому не закінчив своє дослідження, як він припускає позаземного, штучно створеного матеріалу. Вчений планує ще одну експедицію, щоб виявити на дні Тихого океану більші фрагменти міжзоряного об'єкта. Також учений вважає, що інопланетян потрібно шукати не в дуже далекому космосі, а націлити свої зусилля на пошук інопланетних зондів, які можуть перебувати в Сонячній системі.

Як уже писав Фокус, учені використовували новий метод, щоб з'ясувати максимально точну масу нашої галактики.

Також Фокус писав про те, що автори недавнього дослідження вважають, що можна подорожувати в космосі швидше за швидкість світла. Якщо втрутитися у виміри простору-часу, то можна досягти варп-швидкості.