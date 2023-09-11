Уламки міжзоряного об'єкта на дні океану: докази вченого з Гарварду непереконливі (фото)

Сміливі заяви астрофізика Аві Леба про унікальну знахідку потребують більш переконливих доказів.

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Астрофізик Аві Леб із Гарвардського університету, США, представив результати свого нещодавнього дослідження і заявив, що деякі з приблизно 700 сферичних металевих фрагментів, які він підняв із дна Тихого океану, прибули на Землю не із Сонячної системи. Леб припустив, що сфери можуть бути пов'язані з міжзоряним об'єктом IM1, який згорів над південною частиною Тихого океану в січні 2014 року. Він навіть припустив, що сфери насправді є уламками інопланетного космічного корабля. Але астрономиня Моніка Грейді з Відкритого університету, Велика Британія, вважає, що потрібні більш переконливі докази для таких тверджень, пише Inverse.

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У своїй новій науковій статті, яку незабаром буде опубліковано, Аві Леб представив результати дослідження 57 сферичних фрагментів, які він і його команда виявили на дні океану. Про те, як це сталося, Фокус уже писав. За словами Грейді, це дослідження не пройшло наукове рецензування, щоб вважати його результати вартими уваги наукової спільноти.

Фото: Daily Mail

"Леб проводив аналіз фрагментів з використанням відомих методик і сучасного обладнання, тому немає жодних побоювань, що результати помилкові. Дійсно, більшість сфер мають неземне походження, про що свідчить наявність великої кількості в них таких елементів, як нікель, магній і марганець, які можна знайти в метеоритах, що відкололися від астероїдів", — каже Грейді.

Деякі зі сфер вирізняються з-поміж інших, оскільки мають більш незвичайний хімічний склад. Наприклад, у них виявлено берилій, лантан і уран. На основі хімічного аналізу, як уже писав Фокус, Леб дійшов висновку, що ці уламки можуть мати штучне походження і точно прибули не із Сонячної системи.

"Висновки Леба трохи суперечливі. Деякі сфери справді мають ізотопний склад заліза, який сильно відрізняється від деяких тіл на Землі та Сонячній системі, особливо тих, які пройшли процес плавлення та охолодження під час свого формування. Іншими словами, вони не відповідають тим об'єктам, які можна знайти на Землі, Марсі або Місяці. Але це не заперечує того, що вони могли відколотися від тіл, які не пройшли процес формування на планетах, тобто від астероїдів", — каже Грейді.

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Більшість космічних сфер, які були частиною метеоритів, були створені шляхом абляції, тобто процесу, за якого матеріал руйнується за рахунок тертя. Тертя виникає внаслідок взаємодії з повітрям, коли метеорит проходить через атмосферу на високій швидкості. Це надає частинкам незвичайного ізотопного складу заліза. Знайдені Лебом сфери мають ізотопний склад заліза в тому ж діапазоні, що й уламки метеоритів. Це може означати, що вони дійсно походять із Сонячної системи.

Фото: Daily Mail

"У своїй статті Леб пише, що зразки могли походити з магматичного океану планети із залізним ядром за межами Сонячної системи або з більш екзотичних джерел. Але це малоймовірно, адже залізні метеорити із Сонячної системи найбільше схильні до плавлення і не мають складу, подібного до знайдених сфер", — каже вчена.

Леб також вважає, що джерелом знайдених зразків можуть бути наднові або холодні величезні зірки. Ізотопний склад елементів, які потрапили з цих джерел у метеорити, вже добре відомий, але він відрізняється від складу сфер, знайдених Лебом.

"У мене є одне припущення. Маршаллові острови розташовані всього в декількох сотнях кілометрів від регіону, де проводив пошуки Леб. У період із 1946 по 1958 рік на островах було проведено 67 випробувань США ядерних бомб. Сфери можуть бути опадами, які з'явилися після цих випробувань. Я думаю, що можна провести додатковий аналіз, щоб перевірити цю гіпотезу", — каже Грейді.

Вчена вважає, що Леб виявив кілька цікавих об'єктів, але жоден із представлених ним доказів не є достатньо переконливим, щоб зробити висновок про те, що вони або пов'язані з IM1, або є уламками інопланетного космічного корабля.

Докладніше про результати дослідження Аві Леба і про те, чому він вважає, що сфери прибули у складі міжзоряного об'єкта, Фокус уже писав.