Гігантське космічне "яйце" використали для пошуку позаземної цивілізації: що з'ясували вчені

Автори дослідження вважають, що інопланетяни можуть синхронізувати свої сигнали зі спалахом світла наднової.

Related video

З усіх питань, що залишаються без відповіді, питання про позаземне життя у Всесвіті, привертає найбільше уваги вчених. У пошуках інопланетних цивілізацій дослідники припустили, що можна використовувати яскраві вибухові події, такі як наднові, як координаційну точку, що дає змогу цивілізаціям оголошувати про свою присутність. Автори дослідження, опублікованого у виданні Astronomical Journal, які є представниками організації Інститут SETI (займається пошуком позаземного розуму), вважає, що інопланетяни можуть синхронізувати свої сигнали зі світлом, що виходить від наднової 1987А. Такі сигнали можна виявити, якщо шукати їх у так званій Еліпсоїді SETI, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Еліпсоїд SETI — це геометричний підхід, який визначає область простору у формі яйця, усередині якої будь-яка розумна цивілізація мала б час спостерігати значну астрономічну подію, таку як наднова, засновану на часі, що потрібен світлу для переміщення в просторі. Концепція передбачає, що цивілізації можуть скористатися можливістю синхронізувати сигнали на основі цієї астрономічної події.

Важливо

Виявлено уламки апарата інопланетян: у вченого з Гарварду нові докази (фото)

Приблизно 167 тисяч років тому блакитна зірка-надгігант вибухнула як наднова в сусідній галактиці Велика Магелланова Хмара і світло від вибуху в 1987 році досягло Землі. Цю наднову назвали SN 1987A, і її світло не зупинилося на Землі. Воно продовжувало просуватися все глибше і глибше нашою галактикою, де його могла побачити позаземна цивілізація.

Звідси і виникла концепція Еліпсоїда SETI. Його визначають як об'єм еліптичної форми із Землею в одній точці і SN 1987A в іншій. Його периметр вказує на місця, де у світла наднової було достатньо часу, щоб досягти зірки, і для будь-якого технологічно розвиненого життя на планеті, що обертається навколо цієї зірки, щоб послати сигнал, який досягне Землі.

Ідея полягає в тому, що можна використовувати Еліпсоїд SETI, де в різних точках перебувають інопланетяни, які передають сигнал, і вчені на Землі, які слухають такий сигнал, і вони можуть координувати свої дії, не повідомляючи заздалегідь про свої наміри.

Еліпсоїд SETI являє собою еліпс у космосі, в одній точці якого розташована Земля, а в іншій — SN 1987A. З планет навколо зірок по периметру еліпсоїда можна побачити спалах наднової, і будь-які інопланетні сигнали можуть бути синхронізовані з нею Фото: space.com

Вчені вважають, що позаземна цивілізація, яка побачила світло SN 1987A, синхронізує з ним свої сигнали, припускаючи, що люди будуть шукати її в Еліпсоїді SETI. Однак проблема полягала в тому, що до недавнього часу було неможливо знайти Еліпсоїд SETI з розумним ступенем точності.

Невизначеність у відстанях до зірок поблизу периметра еліпсоїда була занадто велика. Невизначеність відстані відповідає невизначеності в часі. Якщо вчені припустяться помилки в розрахунку відстані до зірки, то пошук синхронізованих сигналів дуже ускладнений. У цьому полюванні за техносигнатурами час має вирішальне значення.

Лише в останні десять років, з появою космічного телескопа Gaia, призначеного для вимірювання положення і характеристик мільярда зірок, астрономи почали визначати відстані до зірок з необхідною точністю для пошуку Еліпсоїда SETI SN 1987A. Вчені об'єднали дані Gaia з даними космічного телескопа TESS.

Вчені визначили 32 зірки, які знаходяться в Еліпсоїді SETI і вивчали їхнє світло протягом року в пошуках будь-яких аномалій, які вказують на існування техносигнатур інопланетян. Ці аномалії можуть включати в себе підвищення яскравості від лазерного сигналу, незвичайний перехід від штучної структури або навіть штучний спалах, що імітує криву блиску SN 1987A.

Автори дослідження не виявили жодних аномалій і, отже, жодних ознак присутності інопланетян. Але Еліпсоїд SETI завжди зростає зі швидкістю світла і в майбутньому він переміститься на інші зірки. Тому вчені продовжать свої спостереження.

Як уже писав Фокус, космічні апарати інопланетян, можливо, вже відвідували Землю і вчені розповіли, якими вони були.