У надрах Землі виявлено величезну колонію живих організмів: хто там живе

Дослідники виявили під поверхнею нашої планети "скарбницю життя" — вона в рази більша, ніж припускали вчені.

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Під нашими ногами, в глибинах планети, виявлено неймовірно велику систему, багату на життя. Останніми роками міжнародна група вчених знаходить все більше доказів того, що мільярди мільярдів організмів живуть під Землею на глибині в кілька кілометрів, пише IFLScience.

Представляючи результати своєї роботи вчені заявили, що виявили "загадкову скарбницю життя", і вона виявилася набагато більшою, ніж вони очікували. Автори дослідження дійшли висновку, що близько 70% від загальної кількості мікробів на планеті насправді живуть у ґрунті. Причому загалом ці мікроби містять від 15 до 23 мільярдів тонн вуглецю — тобто, в сотні разів більше, ніж маса вуглецю всіх людей на поверхні планети.

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Що стосується опису цих організмів, вчені вважають, що їм вдалося описати лише крихітну частину з них. Однак уже цього достатньо, щоб припустити, що генетичне розмаїття життя під поверхнею Землі може бути порівнянним, а можливо і перевершує життя над поверхнею. У результаті вчені прозвали цю екосистему "підземними Галапагоссами".

Передбачається, що в цій підземній екосистемі домінують бактерії та археї, хоча команда також виявила там велику кількість еукаріїв. Наприклад, вченим вдалося виявити й описати раніше невідому нематоду, що мешкає на глибині 1,4 км у південноафриканському золотому руднику.

За словами автора дослідження, доцента кафедри мікробіології в Університеті Теннессі Карен Ллойд, завдяки надглибокому відбору проб, вчені тепер можуть знайти ці мікроорганізми практично всюди. При цьому вчені вважають, що відбір проб сьогодні досяг лише малої частини глибокої біосфери Землі.

В основі дослідження вчених лежать результати десятків робіт колег, у яких розглядалися зразки, здобуті внаслідок буріння на глибині від 2,5 до 5 кілометрів у земній корі, як на морському дні, так і на внутрішніх континентах.

Команда зазначає, що було дивним виявити стільки життя в умовах нищівного тиску, відсутності світла і поживних речовин. Проте автори дослідження вважають, що вивчення цієї прихованої "скарбниці життя" надалі може пролити світло на багато питань про межі життя як на Землі, так і за її межами.

Надалі вчені планують продовжити дослідження, оскільки багато запитань все ще залишаються без відповіді. Наприклад, нам не відомі всі способи, якими життя в найглибших окулярах планети впливає на життя на її поверхні та навпаки.

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