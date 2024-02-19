Люди практикують давню шотландську практику, не підозрюючи про це: що таке геркл-дюркл

Користувачі TikTok божеволіють від шотландської практики 19-го століття, називаючи її ідеальним способом догляду за собою.

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Шотландська практика, що бере початок у 19-му столітті, знову стала популярною завдяки трендам TikTok: користувачі божеволіють від цієї примхи й діляться тим, як вони займаються геркл-дюрклом. Ба більше, більшість із нас насправді практикували геркл-дюркл, але, ймовірно, навіть не підозрюють про це, пише Daily Mail.

Хештег "Hurkle Durkle" став неймовірно популярним у цій соціальній мережі — наразі відео з цим хештегом уже переглянули понад 5,5 мільйона людей. Назва може здатися кумедною та незвичною, проте більшість людей на Землі в той чи інший час практикували геркл-дюркл. Насправді ця шотландська практика передбачає ледарювання в ліжку після того, як продзвенів будильник і пора вставати.

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Ми можемо відчувати вину, не бажаючи вставати з ліжка після того, як продзвенів будильник, однак шотландці підштовхують прийняти таку поведінку та не картати себе за неї. Дослівно з шотландської фраза "hurkle durkle" означає "лежати в ліжку або байдикувати, коли потрібно вставати".

#bedroomdecor #bedding #makethebed #cozyhome #cozyvibes #neutralhomedecor ♬ original sound - Kira Kosarin @groundedinneutral who else loves a hurkle durkle? ☁️ 🛌 Here I was calling it “laying in” completely unaware that there was this fun phrase floating around! It’s one of my favorite things to do on a weekend morning but sometimes I’ll wake up early on a weekday just to hurkle durkle. ps. It’s still a true hurkle durkle if you get up to bring coffee/breakfast back to bed. It’s actually ideal. Only a couple days away from a weekend hurkle durkle! ▫️follow @groundedinneutral for more cozy home content ▫️shop my feed on LTK & Amazon Storefront #neutralbedroom

Зазначимо, що лише рік тому в TikTok було популярним інше неробство: люди проводили в ліжку цілий день або в будь-яку пору дня, однак шотландська практика передбачає, що ви проводите час, байдикуючи в ліжку, лише в ранкові години.

Для більшості людей у світі стало відкриттям, що більшість із нас насправді практикує цю шотландську звичку, навіть не підозрюючи, що ми робимо це. Наприклад, користувачка соціальної мережі показала, як вона лежить у ліжку вранці, запалюючи світло та читаючи. Інші користувачі соціальної мережі взяли з неї приклад і показали, як байдикують уранці в ліжку.

Цікаво, що дослідження команди Sleep Health раніше вже показало, що трохи триваліший сон і лежання в ліжку насправді може допомогти поліпшити ваше життя. Результати дослідження свідчать про те, що всього 2 додаткові години сну на вихідних здатні знизити ризик серцевого нападу або інсульту на 63%. Інше дослідження також показало, що короткий сон після будильника може допомогти почуватися бадьорішим протягом дня.

Раніше Фокус писав про те, що вчені пов'язали нічний спосіб життя з підвищеним ризиком розвитку діабету.