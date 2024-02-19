Розкрито формулу щастя людини: тест покаже, де на цій шкалі перебуваєте ви

Дослідники склали простий тест, який допоможе зрозуміти, наскільки щасливі ви в певний період життя.

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Десятиліттями люди перебувають у гонитві за щастям: дехто вважає, що секрет щастя в грошах, інші — в людях, а треті — у закритті всіх базових потреб. Учені роками намагалися визначити, чи можуть гроші зробити людину щасливою, і якщо так, то скільки для цього їх потрібно. Тепер учений вважає, що зміг розрахувати ідеальну формулу щастя, пише Daily Mail.

Творцем формули щастя став доктор Альфонсус Обаювана, який визначив, що вона полягає в тому, що надія на голод (чи-то успіх, чи-то стосунки) дорівнює щастю. Ще 1979 року, бувши студентом-медиком, учений розробив інструмент для вимірювання людського щастя, який був прийнятий на озброєння компаніями зі списку Fortune 500, включно з Coca Cola.

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Дослідник пропонує пройти тест усього з 12 запитань, який допоможе визначити "індекс особистого щастя людини" з точністю до трьох знаків після коми. У своїй роботі вчений пропонує відповісти на 12 запитань, розділених на дві категорії: "голодні питання" та "надія". У кожному із запитань реципієнтам пропонується вибрати цифру від 1 до 8, де 1 — негативна відповідь, а 8 — позитивна.

За словами Обаювана, саме його опитування є найоб'єктивнішою "формулою щастя", оскільки більшість сучасних опитувальників занадто спрощені, малоінформативні й елементарні щодо чогось такого важливого як щастя.

Доктор Обаюван також заявив, що йому вдалося відкрити рівняння, яке вперше дає змогу присвоїти людям числовий показник щастя. Формула рівняння така: надія на голод дорівнює щастю. Зазначимо, що на проходження тесту знадобиться не більш ніж 5 хвилин, проте за цей час вдасться виміряти почуття надії людини, а також спрагу п'яти основних людських бажань...

близькості;

довіри;

їжі;

комфорту;

інформації;

безперервності.

У своїй книжці автор також наводить приклади людей, які змогли стати щасливішими, використовуючи надію та справляючись із голодом.

Тест на щастя

Питання "Надія"

Оцініть себе від одного до восьми від "абсолютно неправильно" до "абсолютно правильно".

Взагалі кажучи, я оптиміст. Я вірю, що мені є що запропонувати іншим у цьому житті. У разі надзвичайної ситуації мені є на кого покластися. Коли мені потрібні відповіді, мені зазвичай вдається їх знайти. Із огляду на доступні мені ресурси, мені пощастило більше, ніж багатьом. Коли я думаю про свої стосунки з Богом*, я почуваюся впевненіше та менше боюся.

*слово "Бог" означає Аллаха, Єгову, Яхве або будь-яку всемогутню космічну силу чи істоту.

"Голодні" запитання

Зараз я відчуваю сильний стрес. Я не отримую тієї поваги, на яку заслуговую. У мене немає надійного або близького супутника життя. Мене постійно турбує нестача грошей. У мене так багато запитань без відповідей. Я турбуюся про своє майбутнє.

*складіть усі числа, обведені кружком, і отримаєте індекс "надії" та індекс "голоду", підставте їх у формулу щастя.

Раніше Фокус писав про те, що експерт із Гарварду назвав п'ять факторів, необхідних людям для щастя.