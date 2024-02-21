Прорив у галузі створення ядерних реакторів: рік роботи тепер займає один день

Британська компанія застосувала інноваційний метод зварювання для створення конструкції малого модульного ядерного реактора.

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Компанія Sheffield Forgemasters з Великої Британії при створенні малого модульного ядерного реактора змогла із застосуванням інноваційного методу зварювання створити корпус реактора менш ніж за 24 години замість звичайних 12 місяців. Впровадження цієї революційної технології зварювання може мати далекосяжні наслідки, пише New Atlas .

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Малі модульні ядерні реактори можуть зробити революцію в атомній енергетиці, перетворивши АЕС з великих будівельних проєктів на товар масового промислового виробництва.

Такі реактори мають стандартизовану конструкцію і їх можна виробляти масово, встановлювати в будь-якому місці, де це необхідно для задоволення енергетичних потреб, і їм не потрібні величезні приміщення, в яких розміщують звичайні ядерні реактори.

Але є одна проблема при створенні реакторів будь-якого розміру і одна з них полягає в правильному зварюванні компонентів реактора. Зокрема, йдеться про компоненти, в яких міститься активна зона реактора, що ізолюють її від зовнішнього середовища.

Якщо використовувати традиційні методи зварювання, то це може зайняти більше року, але компанія Sheffield Forgemasters скоротила цей термін до одного дня, використовуючи так зване локальне електронно-променеве зварювання, щоб створити чотири товстих зварювальних шви необхідної якості.

Компанія Sheffield Forgemasters із Великої Британії під час створення малого модульного ядерного реактора змогла із застосуванням інноваційного методу зварювання створити корпус реактора менш ніж за 24 години замість звичайних 12 місяців Фото: New Atlas

Локальне електронно-променеве зварювання являє собою революційний метод зварювання двох частин металу з використанням процесу плавлення з високою щільністю енергії, в основі якого лежить потужна електронна гармата, що працює в локальному вакуумі. Вона плавить метал і з'єднує компоненти один з одним і забезпечує високу якість з'єднання.

У результаті компанія Sheffield Forgemasters змогла створити компонент реактора діаметром три метри з товщиною стінок 200 мм, як стверджується, без дефектів і з меншими витратами. Крім того, зварювальний апарат може використовувати інноваційні методи для початку і завершення зварювального шва.

Це була перша у світі демонстрація технології зварювання для створення малих модульних ядерних реакторів, і це досягнення має величезне значення для ядерної галузі Великої Британії.

Уряд країни планує створити нові атомні електростанції на основі малих модульних ядерних реакторів.

У компанії Sheffield Forgemasters кажуть, що значення цієї технології для ядерної галузі величезне, адже можна виключити дорогі зварювальні процеси.

Як уже писав Фокус, було встановлено новий світовий рекорд з виробництва термоядерної енергії. Фізикам довелося використовувати маленьку кількість палива, щоб у підсумку отримати велику кількість енергії.

Фокус також писав про те, що NASA завершило серію експериментів, спрямованих на вивчення поведінки вогню в космосі. Останній експеримент завершився тим, що згорів космічний корабель.