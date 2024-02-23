Науковий прорив: астрономи з'ясували, що робить темна матерія з галактиками

Нове дослідження вперше підтвердило вплив темної матерії на еволюцію галактик.

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Наразі астрономи вважають, що темна матерія становить приблизно 85% усієї матерії у Всесвіті. У той час як звичайна матерія, з якої складаються зірки, планети та інші космічні об'єкти, поглинає, відбиває і випромінює світло, темна матерія цього всього не робить. Тому не можна побачити цю загадкову речовину безпосередньо. Проте про її існування можна судити з того, як гравітація темної матерії впливає на звичайну матерію. Автори нового дослідження, опублікованого в журналі Nature Astronomy, змогли вперше за допомогою спостережень підтвердити факт впливу темної матерії на еволюцію галактик, пише Phys.

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Астрономи наразі впевнені в тому, що всі галактики складаються зі звичайної та темної матерії. Але перша здебільшого сконцентрована в центральних регіонах галактик, де знаходиться більша частина зірок, з яких вони складаються. Водночас темна матерія сконцентрована в таких величезних структурах, як гало, які оточують галактики.

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Зазвичай у дослідженнях, заснованих на спостереженнях, які стосуються еволюції галактик, основна увага приділялася ролі звичайної матерії в цьому процесі. І це незважаючи на те, що цей вид матерії являє собою лише невелику частину загальної маси галактик.

Протягом кількох десятиліть з'явилися теорії, які стосувалися впливу темної матерії на розвиток галактик, але вчені так і не дійшли повної згоди щодо цього питання. Тепер же автори нового дослідження вперше підтвердили, що темна матерія впливає на розвиток галактик.

Астрономи наразі впевнені в тому, що всі галактики складаються зі звичайної та темної матерії. Але перша здебільшого сконцентрована в центральних регіонах галактик, де знаходиться більша частина зірок, з яких вони складаються. Водночас темна матерія сконцентрована в таких величезних структурах, як гало, які оточують галактики Фото: ESO

Щоб вивчити вплив темної матерії на долю галактик, астрономи зосередили свою увагу на різниці, що існує між значенням маси всіх зірок у галактиці та значенням маси, яку можна вивести з обертання галактики, яка називається повною динамічною масою.

Вчені з'ясували, що вік зірок, їхній хімічний склад, морфологія і швидкість їхнього утворення залежать не тільки від маси самих зірок, а й від загальної маси, а це означає, що потрібно враховувати темну матерію, що відповідає оцінкам маси гало галактик.

Автори дослідження кажуть, що в галактиках, які мають однакову масу зірок, ці самі зірки поводяться по-різному залежно від того, скільки в гало перебуває темної матерії — менше чи більше. Тобто процес розвитку галактик від моменту її створення до нинішнього часу зазнає змін завдяки гало темної матерії. І це відбивається на характеристиках зірок у галактиці.

У майбутньому дослідженні вчені хочуть провести вивчення зірок, які перебувають на різних відстанях від центру в 260 галактиках, що були вивчені в рамках поточного дослідження. Астрономи хочуть з'ясувати, чи зберігається такий вплив темної матерії на властивості зірок на різних відстанях.

За словами вчених, наступним етапом досліджень буде вивчення зв'язку між гало з темної матерії і великомасштабною структурою Всесвіту під назвою космічна павутина. Вчені вважають, що маса гало змінює властивості галактик, але це може бути результатом того, яке положення кожне гало займає в космічній павутині.

Як уже писав Фокус, вчені запропонували нову теорію, яка пояснює природу темної матерії.

Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, чи придатні планети-океани для життя і які у них насправді водойми.