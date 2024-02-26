Над Антарктидою пронісся літак, на борту якого не було ні душі: що це було (відео)

Учені розробили спеціальний безпілотний літак, який працює за мінімального втручання людини.

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Безпілотний літак нещодавно піднявся в небо над Антарктидою у випробувальному польоті, який, як вважають науковці, зробить революцію в способах збирання наукових даних на вкритому льодом континенті, пише IFLScience.

Безпілотник Windracers ULTRA був розроблений під керівництвом дослідницької станції Ротера Британської антарктичної служби (BAS). Він являє собою повністю автономний літак із розмахом крил 10 метрів. Автори проєкту зазначають, що на борту літака можна перевозити вантаж до 100 кг, при цьому безпілотник може долати відстань до 1000 кілометрів. Завдяки високотехнологічній системі автопілота він може безпечно злітати, літати й приземлятися за мінімального втручання людини-оператора.

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Літак був спеціально розроблений компанією Windracers для роботи в неймовірних суворих умовах Антарктиди. Наприклад, за словами розробників, якщо один із двигунів апарата вийде з ладу, літак все ще зможе завершити політ і повернутися на базу. Крім того, він сконструйований таким чином, щоб продовжувати роботу, навіть якщо деякі компоненти пошкоджені або вийшли з ладу.

Перші випробування літака стартували на початку лютого 2024 року і лише цього тижня він нарешті запевнив перші випробувальні польоти, подолавши 720 кілометрів. Дослідники зазначають, що наразі випробування проходять добре та апарат довів, що може надійно збирати широкий спектр наукових даних.

За словами провідного вченого проєкту Тома Джордана, початкові випробування показують, що безпілотник може збирати високоякісну екологічну інформацію, яка стане корисною для цілої низки наукових дисциплін. Автори дослідження також зазначають, що надалі нова розробка візьме участь у ширшому експериментальному проєкті, метою якого є з'ясувати, чи можна використовувати подібні дрони для збору даних про навколишнє середовище на крижаному континенті.

Передбачається, що вчені використають літак для оцінки структури льодовикового покриву за допомогою бортового радара, а також залучити його в дослідженні тектонічних структур, схованих під льодами Антарктиди — для цього використають магнітні та гравітаційні датчики.

Крім того, камери на борту будуть використані для документування криля, що є основою харчового ланцюга, в екологічно чутливих районах. Також літак оснащений зондом атмосферної турбулентності, який вивчатиме складні процеси, що відбуваються в океані й атмосфері Антарктиди.

Зазначимо, що за межами Антарктиди автономні літаки широко використовуються вченими. Наприклад, у серпні 2022 року Airbus Zephyr S на сонячній енергії перебував у повітрі 64 дні, 18 годин і 26 хвилин — це побило рекорд найтривалішого безпілотного польоту.

Раніше Фокус писав про те, що під крижаним щитом Антарктиди знайдено стародавню систему річок і пагорбів: незабаром вони можуть з'явитися знову.