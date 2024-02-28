Названо формулу ідеальної пляшки вина: як обрати напій і не пошкодувати про свій вибір

Дослідники розповіли, на які чинники слід звернути увагу під час вибору вина, щоб не розчаруватися у своєму виборі.

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Багато людей не проти пропустити келих вина після роботи, проте далеко не всі здатні відрізнити Піно Гріджіо від здешевленого продукту. Вчені запевняють, не варто засмучуватися — наука може допомогти вибрати ідеальну пляшку вина, яка неодмінно припаде вам до смаку, пише Daily Mail.

Нове дослідження показує, що колір пляшки, тип корка і навіть стиль етикетки можуть вплинути на смак напою, а тому на них варто звернути увагу. Науковці також виявили, що у випадку білих і рожевих вин колір пляшки насправді відіграє важливу роль і може надати напою "смаку вареної капусти".

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Пляшка

Сама по собі посудина навряд чи може вплинути на смак вина, він залежить від балансу летких хімічних речовин, що утворюються під час бродіння винограду. Однак учені виявили, що ці хімікати чутливі до ультрафіолетового випромінювання при природному штучному освітленні.

Водночас прозорі пляшки пропускають світло до напою і запускають реакції, здатні зіпсувати його смак. Наприклад, 2022 року вчені з Університету Тренто помістили пляшки Шардоне і Піно Гріджіо на сонце на 7 днів. Результати показали, що вино в прозорих пляшках втратило від 30 до 70% хімічних речовин, відповідальних за квіткові та деревні ноти.

Ба більше, коли світло потрапляє на вино, амінокислоти вступають у реакцію й утворюють сполуки сірки, які можуть надати напою запаху вареної капусти, мокрого собаки й навіть стічних вод. У результаті вчені радять уникати вин у незабарвлених пляшках, особливо, коли йдеться про білі, рожеві або ігристі вина.

Етикетка

За словами психолога з Оксфордського університету, професора Чарльза Спенса, етикетка на пляшці вина може розповісти вам про сорт винограду і назвати рік, коли його було зібрано. Однак це не все, вчений також вважає, що етикетка насправді має великий вплив на наше сприйняття вина.

Наприклад, більш інформативна і дорога етикетка може зробити вино приємнішим на смак. Якщо споживач бачить етикетку, схожу на ту, яку він бачив на дорогому вині, це підсвідомо викликає в нього очікування якості.

Однак справа не тільки в цьому. Дослідження 2021 року показало, що людям подобається вино, якщо їм кажуть, що воно дорожче. Професор Спенс також виявив, що підказки в описі пляшки спонукають нас обирати певні смаки, наприклад, ширший опис на етикетці готує нас до глибшого й багатшого смаку.

Простими словами, щоб отримати більше смаку без додаткових витрат, виберіть красиву етикетку з безліччю смакових приміток.

Корок

Це питання залишається спірним досі: вчені все ще не визначилися, що краще — пробки або кришки, що закручуються. Дослідники вважають, що все може залежати від смаку. Ще 2017 року професора Спенс протестував два вина в сліпій дегустації: перед подачею вина учасники або чули звук пробки або відгвинчування кришки, або самі відкривали пляшки того чи іншого виду.

Результати показали, що вино з корком сприймалося на 15% якісніше, ніж вино з кришкою. Також реципієнти дійшли висновку, що воно на 20% краще для свята і на 16% краще створює святковий настрій. За словами професора Спенса, виявилося, що навіть простого звуку висмикування корка достатньо, щоб поліпшити смак вина.

Аерація

Перед вживанням вина експерти радять спочатку аерувати його. Аерація надзвичайно проста і її часто називають "дозволом вину подихати". Чому це важливо?

Коли напій піддається впливу повітря, відбувається одразу два процеси: випаровування і насичення киснем. У результаті етанол і сульфіти, які можуть залишати неприємний запах, зникнуть, а окислення за невеликого насичення киснем зробить букет вина навіть із найдешевшим смаком багатшим.

Щоб домогтися цього ефекту, ви можете або перелити вино в графин, або просто дати йому постояти кілька хвилин перед подачею на стіл.

Келих

За словами дослідників, щоб отримати максимальне задоволення від келиха вина, також слід подбати й про правильний келих.

Ще 2015 року система камер, розроблена японськими вченими, показала, як саме змінюється аромат вина, коли пари етанолу виходять із келиха. Результати свідчать про те, що традиційний винний келих створює "кільце" парів етанолу по краю келиха.

Дослідники дійшли висновку, що саме цей кільцевий феномен і дозволяє нам насолоджуватися ароматом вина без втручання газоподібного етанолу. Відповідно, форма келиха має дуже складний функціональний дизайн для дегустації та насолоди вином. Таким чином науковці вважають, що для отримання найбільшого позитивного ефекту від вживання вина, варто потурбуватися і купити хороші келихи з великим діаметром.

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