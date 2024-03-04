Небо в глазурі. Як і чому на Землі утворюються рідкісні перламутрові хмари

Дослідники розповіли, як утворюється це рідкісне видовище і чому ці хмари буквально переливаються різними кольорами.

Related video

Перламутрові хмари, також відомі як крижані полярні стратосферні хмари, являють собою рідкісний тип хмар, що утворюються лише в дуже холодних умовах і на великих висотах, пише Space.

Дані Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) свідчать про те, що ці хмари відомі своїми переливчастими кольорами, що виникають, коли сонячне світло взаємодіє з крихітними кристалами льоду, з яких вони складаються.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Хмари такого типу зустрічаються взимку у високих широтах, зокрема в Арктиці, Шотландії, Скандинавії та Алясці. Часом їх також можна зустріти та в інших районах, наприклад: у районах Північної Європи. Але найбільш поширеними перламутрові хмари є в Антарктиді. Деякі з них являють собою хвильові хмари, що утворюються поблизу гірських хребтів, водночас вони настільки яскраві та незвичні, що часом їх плутають із північним сяйвом.

Як формуються перламутрові хмари?

Для їхнього утворення повітря має бути холоднішим, ніж -85 градусів за Цельсієм. На відміну від більшості хмар, які утворюються в першому шарі атмосфери Землі, перламутрові хмари утворюються в стратосфері, другому шарі атмосфери Землі.

У цих умовах уся волога в повітрі перетворюється на переохолоджену рідину і кристали льоду. Вчені зазначають, що кристали льоду, з яких і складаються хмари, мають діаметр лише 10 мікрометрів — по суті, вони тонші, ніж ширина людської волосини.

Чому хмари переливаються?

За даними Метеорологічного бюро Великої Британії, протягом дня перламутрові хмари не забарвлені та схожі на перисті хмари. Однак ближче до заходу сонця вони починають набувати характерного відливу. Вчені вважають, що постійно мінливі кольори спричинені процесом, відомим як дифракція: коли сонячне світло потрапляє на крихітні кристали льоду, з яких і складаються хмари, воно розсіюється в різних напрямках, створюючи враження безлічі кольорів.

Дослідники також вважають, що найкращим часом для спостереження перламутрових хмар є години перед світанком і після заходу сонця, коли сонце перебуває значно нижче горизонту.

Чи небезпечні перламутрові хмари?

Дослідники зазначають, перламутрові хмари не становлять прямої загрози для людини, проте вони посилюють руйнування озонового шару Землі — частини атмосфери, що захищає нас від ультрафіолетового випромінювання Сонця.

Припускають, що в кристалах льоду містяться такі хімічні речовини, як хлор і бром — вони вступають у реакцію з речовинами, що руйнують озон в атмосфері, тим самим прискорюючи його руйнування.

Зазначимо, що сьогодні руйнування озонового шару Землі є менш помітною проблемою, ніж кілька десятиліть тому, проте вплив цих хімікатів, як вважають учені, впливатиме на озоновий шар ще від 50 до 100 років.

Раніше Фокус писав про те, що над Шотландією зняли приголомшливі "перламутрові" хмари.