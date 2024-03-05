Мадагаскарські хамелеони вимирають щороку: як їм вдається відновлюватися (відео)

Дослідження показує, що наприкінці сезону дощів мадагаскарські хамелеони вимирають на кілька місяців, а потім вид відновлюється.

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У низинах південно-західного Мадагаскару мешкає дивовижний вид ящірок, також відомих як хамелеони Лаборда (Furcifer Labordi). Ці незвичайні тварини привернули увагу дослідників своїм незвичайним життєвим циклом, пише IFLScience.

Дослідники помітили, що представники цього виду функціонально вимирають протягом кількох місяців на рік — фактично жодна доросла особина не може вижити. Більш ранні дослідження вже показали, що хамелеони Лаборда починають своє життя під час синхронного вилуплення на початку сезону дощів у листопаді.

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Ранній період життя представників цього виду характеризується швидким ростом, що призводить до статевої зрілості у віці менше ніж два місяці. Після спарювання починається період старіння, а до кінця сезону дощів у березні відбувається масове вимирання популяції обох статей. Відомо, що самки цього виду помирають незабаром після того, як закопують яйця, щоб зберегти їх у безпеці в посушливий сезон, що настає в період з квітня по жовтень.

За словами герпетолога з Американського музею природної історії Кріса Раксуорсі, самки фактично вкладають усю свою життєву енергію у виробництво яєць, яким необхідно вижити в тривалій посусі під землею в період без дощів. Водночас перед смертю самки цього виду влаштовують неймовірну демонстрацію зміни кольору — раніше її вдалося записати вченим.

Вчені вважають, що такий життєвий цикл дозволяє хамелеонам пережити особливо спекотний сезон, по суті, перечікуючи його у вигляді яєць. Інкубаційний період цього виду становить 8-9 місяців — тобто, більшу частину свого життя ці хамелеони проводять у вигляді ембріона, що розвивається. Передбачається, що такий життєвий цикл розвинувся внаслідок адаптації до різко сезонного клімату.

Час вимирання залежить від регіону Мадагаскару і тривалості сезону дощів. У тепліші вологі сезони дорослі особини можуть жити трохи довше. Було виявлено, що після одного незвично тривалого сезону дощів одна самка вижила і дочекалася наступного сезону розмноження, а дослідники зберегли життя і самцям, утримуючи їх у клітинах у сприятливих умовах.

Але оскільки тварини помирають після розмноження і проводять кілька місяців в інкубації, протягом кількох місяців на рік вид практично вимирає, дорослих особин у дикій природі немає, тільки яйця.

Раніше Фокус писав про те, що вчені відкрили найменшого хамелеона у світі.