На Землі протягом 2 млн років ішов дощ: він змінив планету до невпізнання

Дослідники кажуть, що цей період неймовірної вологості кардинальним чином змінив зовнішній вигляд планети.

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Археологи ще в 1970-х і 80-х роках виявили незвичайні шари відкладень у стародавніх гірських породах, які сформувалися приблизно 232 млн років тому, пише IFlScience.

Одна група вчених у Східних Альпах досліджувала шар кремнеземних відкладень у карбонаті. Водночас у Великій Британії геолог Аластер Раффелл займався дослідженням породи, яку було виявлено всередині червоного каменю. Ці два відкриття, а потім і багато інших вказували на те, що близько 232 млн років тому на Землі настав посушливий період, який супроводжувався постійним дощем.

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Вчені з'ясували, що на самому початку епохи динозаврів, коли їхня чисельність і різноманітність різко зросли, був надзвичайно вологий період, який тривав 1-2 млн років. Саме цей період міг послужити "спусковим механізмом", що дозволив динозаврам та іншій фауні домінувати на суші.

Карнійська плювіальна подія або карнійський плювіальний епізод стався через значне збільшення вологості на планеті. Мабуть, кількість опадів збільшилася внаслідок виверження вулкана у вулканічному масиві Врангеля, що простягається від південно-центральної Аляски і вздовж узбережжя Британської Колумбії.

"Виверження, що сталося, викинуло неймовірну кількість парникових газів, таких як вуглекислий газ, після чого почалися сплески потепління по всій планеті", — каже учасник дослідження Якопо Даль Корсо.

У той час суперконтинент Пангея вже був схильний до мусонів. У міру того, як нагрівалися моря, над ними накопичувалося все більше вологи, що призвело до посилення мусонів і рясних дощів на суші.

Занадто вологий період не сприяє розвитку життя. Річ у тім, що виверження вулканів породжують кислотні дощі та парникові гази, які призводять до вимирань через шокове потепління, знищення рослинності та родючих ґрунтів, а також закислення океану.

Тому внаслідок цієї події було знищено багато видів. Але коли все закінчилося, з'явилися явні переможці.

"Після масового вимирання рослин і ключових травоїдних тварин на суші динозаври, здається, змогли швидко відновитися, розширити свою різноманітність і поширитися з Південної Америки на всі континенти", — кажуть учені.

"Можливо, це була одна з найважливіших і найшвидших в історії подія, що породила не тільки епоху динозаврів, а й решту ключових видів, які формують сучасну наземну фауну", — підсумували автори дослідження.

Нагадаємо, динозаври жили швидко і часто вмирали молодими. У новому дослідженні вчені розповіли про тривалість найбільших тварин, які коли-небудь жили на нашій планеті.