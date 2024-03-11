Зрубане дерево Робін Гуда намагаються "воскресити": наскільки вчені близькі до успіху (фото)
Минулого року вандали зрубали легендарний платан Геп, проте науковці сподіваються дати йому нове життя і врятувати від загибелі.
Одне з найвідоміших дерев у світі, легендарний платан Геп, або дерево Робін Гуда, було висаджено в природному заглибленні стіни Адріана близько 300 років тому. Далі час і погода сформували знаменитий силует дерева, а слава прийшла до нього після виходу фільму з Кевіном Костнером і Морганом Фріменом "Робін Гуд, принц злодіїв", пише BBC.
У вересні минулого року легендарний платан Геп був знищений вандалами. Однак тепер вчені заявляють, що "нове життя виникло з врятованого насіння і гілок". Коли вандали спиляли дерево бензопилою, дослідники одразу ж взялися до збору генетичного матеріалу — в результаті їм вдалося зібрати кілька мішків молодих гілок з пагонами, а також насіння. Весь цей матеріал врешті-решт доставили в секретну лабораторію Національного фонду, що захищає саджанці.
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Зазначимо, що на місці легендарного дерева Робін Гуда сьогодні залишився лише пень. Вчені вважають, існує велика ймовірність, що надалі з пня зможе вирости нове дерево, однак це станеться лише в тому разі, якщо він здоровий. Дослідники вважають, що це стане відомо не раніше, ніж через три роки.
За словами завідувача розплідника Кріса Тріммера, загалом їм із колегами вдалося прищепити два десятки саджанців. Щойно вони підростуть і стануть достатньо сильними, щоб їх можна було висадити у відкритий ґрунт — саджанці передадуть школам і громадам, які врешті-решт зможуть висадити власне дерево.
Зазначимо, що щеплення — стара техніка, яку використовували ще стародавні єгиптяни та римляни. Щеплення пов'язує свіже коріння з живими гілочками, що мають бруньки того ж виду. Є надія, що ці двоє з'єднаються разом, щоб створити одне велике живе молоде дерево. За словами команди, щеплення фактично було єдиним способом зберегти легендарний Платан Геп і тепер вчені сподіваються, що їм це вдалося.
Під час експерименту вчені також успішно висадили насіння дерева Робін Гуда і сподіваються, що з них також вдасться створити копії. Через 5 місяців після раптової втрати Платана Геп вченим вдалося виростити 40-50 саджанців. Команда також вважає, що ймовірність успіху цього проєкту насправді має бути високою, оскільки цей вид дуже стійкий до зовнішніх чинників.
До слова, у цій секретній теплиці вчені також зберігають деякі з найцінніших рослин і дерев Великої Британії. Наприклад, у місцевому залі слави є копії яблуні, яка, за словами сера Ісаака Ньютона, саме вона надихнула його на теорію гравітації, а також 2500-річний тис, що був свідком стосунків короля Генріха VIII з Анною Болейн у 1530-х роках.
Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, що станеться, якщо вирубати всі ліси Амазонії.