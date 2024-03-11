Зрубане дерево Робін Гуда намагаються "воскресити": наскільки вчені близькі до успіху (фото)

Минулого року вандали зрубали легендарний платан Геп, проте науковці сподіваються дати йому нове життя і врятувати від загибелі.

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Одне з найвідоміших дерев у світі, легендарний платан Геп, або дерево Робін Гуда, було висаджено в природному заглибленні стіни Адріана близько 300 років тому. Далі час і погода сформували знаменитий силует дерева, а слава прийшла до нього після виходу фільму з Кевіном Костнером і Морганом Фріменом "Робін Гуд, принц злодіїв", пише BBC.

У вересні минулого року легендарний платан Геп був знищений вандалами. Однак тепер вчені заявляють, що "нове життя виникло з врятованого насіння і гілок". Коли вандали спиляли дерево бензопилою, дослідники одразу ж взялися до збору генетичного матеріалу — в результаті їм вдалося зібрати кілька мішків молодих гілок з пагонами, а також насіння. Весь цей матеріал врешті-решт доставили в секретну лабораторію Національного фонду, що захищає саджанці.

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Зазначимо, що на місці легендарного дерева Робін Гуда сьогодні залишився лише пень. Вчені вважають, існує велика ймовірність, що надалі з пня зможе вирости нове дерево, однак це станеться лише в тому разі, якщо він здоровий. Дослідники вважають, що це стане відомо не раніше, ніж через три роки.

300-річне дерево знищили вандали Фото: Getty Images

За словами завідувача розплідника Кріса Тріммера, загалом їм із колегами вдалося прищепити два десятки саджанців. Щойно вони підростуть і стануть достатньо сильними, щоб їх можна було висадити у відкритий ґрунт — саджанці передадуть школам і громадам, які врешті-решт зможуть висадити власне дерево.

Зазначимо, що щеплення — стара техніка, яку використовували ще стародавні єгиптяни та римляни. Щеплення пов'язує свіже коріння з живими гілочками, що мають бруньки того ж виду. Є надія, що ці двоє з'єднаються разом, щоб створити одне велике живе молоде дерево. За словами команди, щеплення фактично було єдиним способом зберегти легендарний Платан Геп і тепер вчені сподіваються, що їм це вдалося.

Учені змогли прищепити кілька десятків саджанців Фото: BBC

Під час експерименту вчені також успішно висадили насіння дерева Робін Гуда і сподіваються, що з них також вдасться створити копії. Через 5 місяців після раптової втрати Платана Геп вченим вдалося виростити 40-50 саджанців. Команда також вважає, що ймовірність успіху цього проєкту насправді має бути високою, оскільки цей вид дуже стійкий до зовнішніх чинників.

До слова, у цій секретній теплиці вчені також зберігають деякі з найцінніших рослин і дерев Великої Британії. Наприклад, у місцевому залі слави є копії яблуні, яка, за словами сера Ісаака Ньютона, саме вона надихнула його на теорію гравітації, а також 2500-річний тис, що був свідком стосунків короля Генріха VIII з Анною Болейн у 1530-х роках.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, що станеться, якщо вирубати всі ліси Амазонії.