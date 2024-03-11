Коли весна почнеться по-справжньому: астрономи назвали точну дату

З астрономічного погляду весна починається не 1 березня, а дещо пізніше.

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Щороку на Землі відбувається два рівнодення: одне в березні, а друге у вересні. Але це не просто позначки в календарі, а наукові точки на орбіті Землі, які мають прямий вплив на нашу планету, пише Science Focus.

У 2024 році день весняного рівнодення настає 20 березня, у середу, о 05:07 за київським часом. Попри те, що метеорологічна весна почалася 1 березня, весняне рівнодення знаменує початок астрономічної весни.

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Весняне рівнодення являє собою абсолютно різні ситуації для двох півкуль планети. Так, у північній півкулі весняне рівнодення означає прихід весни, а в південній — прихід осені.

З астрономічного погляду, у день весняного рівнодення Сонце перетинає небесний екватор — уявну лінію в небі над екватором Землі. Воно починає свій перехід із південної півкулі в північну.

Під час весняного рівнодення денний час стає майже рівним нічному, звідси й з'явився термін "рівнодення", який походить від латинського слова "рівна ніч". Попри здавалося б рівний поділ дня і ночі, жителі Землі можуть спостерігати більше денного світла через атмосферну рефракцію, що викривляє сонячні промені.

Зазначається, що під час осіннього рівнодення Сонце перетинає небесний екватор із півночі на південь.

Точка, де відбувається цей вищезгаданий перетин, називається "Перша точка Овна", яка від самого початку знаходилася в сузір'ї Овна. З плином часу ця точка змістилася в бік сузір'я Риб. Це сталося тому, що Земля, подібно до дзиґи, коливається навколо осі обертання в процесі, відомому як прецесія.

Перша точка Овна поступово рухається в бік сузір'я Водолія і не повернеться назад до Овна ще протягом 23 тис. років.

Не можна не помітити, що дати весняного рівнодення різняться з року в рік. Це відбувається через григоріанський календар, який додає додатковий день кожні чотири роки, створюючи високосні роки, як і 2024 року.

Таким чином, весняне рівнодення випадатиме на 20 березня до 2044 року, а потім зміниться на 19 березня.

Астрономічна весна відрізняється від метеорологічної тим, що залежить від положення Землі на орбіті, починаючи з весняного рівнодення. Водночас, метеорологічна весна включає в себе березень, квітень і травень у північній півкулі та вересень, жовтень і листопад у південній півкулі. Таке визначення засноване на температурних циклах, що допомагає метеорологам в аналізі сезонів.

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