Перехід на літній час: чому "зайва" година сонячного світла така небезпечна для людей

Додаткова година сонячного світла може виглядати вельми заманливо, поки ризики не озвучують неврологи та експерти зі сну.

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Роками точаться суперечки про необхідність і доцільність переходу зі стандартного часу на літній. Цього року перехід на літній час в Україні відбудеться в ніч з 30 на 31 березня. Однак неврологи та експерти зі сну все ще скептично ставляться до цього ритуалу, запевняючи, що постійна зміна часу негативно впливає на здоров'я людей, пише Live Science.

Дослідники раз у раз виявляють, що переведення стрілок годинника на годину вперед щоберезня пов'язане із серйозними негативними наслідками для здоров'я, зокрема йдеться про зростання кількості серцевих нападів і позбавлення сну у підлітків. Водночас перехід на стандартний час восени, як показують дослідження, не пов'язаний з подібними наслідками.

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За словами професора неврології та педіатрії Університету Вандербільта Бет Енн Мелоу, вони з колегами вивчали плюси й мінуси переведення годинників, що проводиться двічі на рік, понад 5 років. У результаті вони з командою дійшли одностайної думки: перехід на літній час щовесни впливає на здоров'я людини в короткостроковій перспективі — одразу після переходу, а також довгостроковій -0 протягом майже 8 місяців життя за літнім часом.

Чим небезпечний перехід на літній час

Професор Мелоу зазначає, що стандартний час насправді найбільше відповідає природному освітленню: сонце перебуває прямо над головою опівдні або близько того. Водночас під час літнього часу з весни до осені переведення стрілок годинника призводить до того, що природне світло з'являється на годину пізніше вранці та на одну годину пізніше ввечері.

Однак дослідження показують, що ранкове світло необхідне нашому організму для налаштування природних ритмів організму: воно змушує нас прокидатися, підвищує уважність і настрій.

Хоча точні причини, чому світло активізує нас і покращує наш настрій, ще не відомі, це може бути пов'язано з впливом світла на підвищення рівня кортизолу, гормону, який модулює реакцію на стрес. Існує також теорія, що сонячне світло впливає на мигдалеподібне тіло — частину мозку, що бере участь в емоціях.

У результаті, за словами професора Мелоу, з кожним роком з'являється все більше доказів того, що стандартний час підходить людям більше, а тому нам варто було б відмовитися від переходу на літній час. Однак далеко не всі готові підтримати таке рішення.

Річ у тім, що найбільшою перевагою переходу на літній час є додаткова година світла ближче до вечора — тобто в нас з'являється більше часу для занять спортом, шопінгу, пікніку чи хобі. Але вплив світла ближче до вечора протягом майже восьми місяців у літній час має свою ціну. Це тривале вечірнє світло затримує вироблення мозком мелатоніну, гормону, що спричиняє сонливість, що, своєю чергою, заважає сну і загалом змушує нас спати менше.

Деякі дослідження також показали, що перехід на літній час пов'язаний із підвищеним ризиком розвитку таких хвороб, як рак. Крім того, у людей можуть спостерігатися інші проблеми зі здоров'ям — припускають, що вони можуть бути викликані поєднанням хронічного недосипання і "циркадного збою".

Раніше Фокус писав про те, що переведення годинників дійсно порушує сон, але зовсім не так, як ми думали.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.