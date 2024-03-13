Унікальні кадри. Комета Диявола пролетіла повз галактику Андромеди на шляху до Землі (відео)
Уже знаменита зелена комета, відома своїми "рогами", була зафіксована в той момент, коли пролітала повз сусіда Чумацького Шляху.
Комета 12P/Понса-Брукса, також відома як комета Диявола через незвичайну форму своєї коми, коли вона розділяється і з'являються "роги", промайнула по небу повз галактику Андромеди 12 березня. Цю подію зафіксували астрономи на відео завдяки італійському проєкту Virtual Telescope, пише Space.
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Явище, коли два об'єкти перебувають візуально близько в небі, хоча їх можуть розділяти трильйони кілометрів, відоме, як астрономічне з'єднання. Саме таке явище закарбував проєкт Virtual Telescope, і в цьому випадку героями унікального видовища були кріовулканічна комета 12P/Понса-Брукса і спіральна галактика Андромеди.
Остання є сусідом нашого Чумацького Шляху і перебуває на відстані 2,5 млн світлових років, але обидві галактики перебувають на стадії зближення і приблизно через 4,5 млрд років вони почнуть процес злиття в одну галактику.
Комета 12P/Понса-Брукса, яка наразі летить до Землі і відома як комета Диявола, тому що має "роги", являє собою крижаний об'єкт шириною 17 км. Комета робить повний оберт навколо Сонця по витягнутій еліптичній орбіті кожен 71 рік.
Кріовулканічною ця комета називається тому, що вона є крижаним об'єктом, на якому часто відбуваються виверження. Вони виникають через те, що сонячне випромінювання розколює крижану оболонку комети або ядро, тож у космос відлітає суміш льоду та газу, тобто кріомагма. Такий вибух збільшує розмір коми комети, тобто хмара газу, що оточує її ядро, і сама комета стає набагато яскравішою. Комета 12P/Понса-Брукса при цьому має зелений відтінок.
У липні минулого року астрономи вперше за 70 років спостерігали виверження на кометі 12P/Понса-Брукса, які відтоді відбувалися досить часто. Перші виверження торік призвели до того, що в ядрі комети було створено виїмку, через що викид газу і пилу огинав її, і складалося враження, що кома комети являє собою пару рогів Диявола.
Наразі відомо, що ці "роги" вже зникли внаслідок недавніх вивержень. Зелений колір комети зумовлений високим вмістом діуглецю в її комі і хвості, що трапляється досить рідко.
Астрономи вважають, що комета 12P/Понса-Брукса наблизиться до Землі на максимальну відстань 2 червня цього року після того, як облетить Сонце наприкінці квітня. Після цього комета знову вирушить у зовнішню частину Сонячної системи, щоб потім повернутися через 71 рік.
Вважається, що під час повного сонячного затемнення 8 квітня, як уже писав Фокус, цю комету можна буде побачити неозброєним оком.
Також Фокус писав про те, що в небі з'явиться нова "зірка" і космічний вибух цього року буде видно неозброєним оком. Коли мертва зірка поглинає багато речовини свого сусіда, то відбувається яскрава вибухова подія.