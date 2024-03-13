Нікола Тесла думав, що зловив сигнал від розумних інопланетян: що це було насправді

Вчений згадував, що ці сигнали його налякали, адже в них було щось загадкове.

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Нікола Тесла, який прославився своїми роботами в галузі змінного струму, був винахідником, інженером-механіком і фізиком зі США. Однак ніхто не може бути правий на 100% і Нікола Тесла також не раз помилявся, пише IFLScience.

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Незважаючи на свою новаторську роботу в галузі змінного струму, Тесла не вірив в існування електронів. Вчений вважав, що атоми є найменшими будівельними блоками Всесвіту. Також був час, коли Тесла вважав, що зафіксував космічний промінь, який рухається зі швидкістю, що в 50 разів перевищує швидкість світла, хоча це неможливо. Але був ще один випадок, коли Тесла думав, що вловив радіосигнали, які надіслали розумні інопланетяни.

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Дивний сигнал із космосу Тесла вловив на своєму обладнанні 1899 року. Згадуючи пізніше про цей випадок, учений писав, що це навіть налякало його, адже в цих сигналах було щось загадкове надприродне.

На своєму обладнанні Тесла почув звуковий сигнал, який нагадував гудки і звучав як "біп-біп-біп". Тесла писав, що сигнал мав періодичний і впорядкований характер і він не міг пояснити це відомими вченому джерелами. Хоча він припустив, що це могли бути електричні перешкоди, викликані Сонцем, але відхилив версію.

У результаті Тесла припустив, що він отримав радіосигнал від розумних інопланетян, хоча й не міг розшифрувати це послання. Вчений писав, що подумав про те, що він є першою людиною, яка отримала сигнал від представників позаземної цивілізації. Тесла проводив дослідження сигналу і навіть планував надіслати відповідь інопланетянам.

Звичайно ж учений не отримував жодного сигналу від позаземної цивілізації. Коли про цей випадок стало відомо, вчені припустили, що джерело сигналу знаходиться на Землі, оскільки він прийшов на частоті, яку не пропускала іоносфера.

Але через більш ніж 100 років після того, як Тесла виявив сигнал, група вчених відтворила пристрій Тесли і виявила, що джерело сигналу дійсно прибуло з іншої планети. Вчені припустили, що ці сильні низькочастотні електромагнітні хвилі виникли в магнітосфері Юпітера.

Вони з'ясували, що ці хвилі справді звучать на пристрої Тесли як гудки, і вони можуть проникати через іоносферу Землі в той час, коли Сонце має низьку активність. За словами вчених, Тесла опинився в потрібному місці і в потрібний час, щоб виявити сигнал з іншої планети, хоча він і не належав розумним інопланетянам.

Фокус уже писав про те, як 1924 року вчені й уряд США змусили жителів країни дотримуватися радіомовчання, щоб можна було почути радіосигнал від жителів Марса.

Також Фокус писав про те, що на борту космічного апарату NASA, який вивчатиме супутник Юпітера, вирушить у космос спеціальне послання для позаземної цивілізації.