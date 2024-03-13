Розкрито секрет формування черепа в акули-молота: вчені простежили за ембріоном (фото)

Дослідники змогли вперше описати всі стадії розвитку ембріона акули-молота, спостерігаючи за ними в лабораторії.

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Біологи рідко отримують доступ до більшості акул, а тому мало знають про те, як розвиваються їхні дитинчата і нащадки, і навіть про те, де вони ростуть. Доступ до ембріонів є ключовим моментом для біологів розвитку, оскільки вони намагаються зрозуміти різноманітність тварин на Землі, пише Science Alert.

Зазвичай еволюційні біологи вивчають риб, зокрема й інші види акул, які відкладають ікру — таким чином науковці отримують доступ до спостережень за розвитком у режимі реального часу. Однак, коли йдеться про живородних акул, все стає трохи складніше — саме тому спостерігати за ембріоном акули-молота (Sphyrna tiburo) в середині п'ятимісячного розвитку настільки дивовижно і настільки незвично.

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У новому дослідженні доцент кафедри еволюційної біології розвитку в Університеті Флориди Гарет Фрейзер разом із колегами змогли роздобути 177 ембріонів акули-молота на ранніх стадіях розвитку. Зазначимо, що під час експерименту жодну дорослу самку акули не було вбито спеціально.

Характерна голова у формі молота тільки починає проявлятися на цьому зображенні ембріональної капотоголової акули. Масштабна лінійка = 1 см Фото: University of Florida

Робота розпочалася з популяційних досліджень біля Перського та Атлантичного узбережжя Флориди. Як правило, під час таких досліджень науковці позначають, а потім відпускають самок, проте невелика кількість тварин може померти під час цього процесу. Щоб самки та ембріони не були втрачені даремно, вчені витягли ембріони, а потім спостерігали за їхнім розвитком у лабораторії.

У результаті вченим вдалося задокументувати весь процес розвитку ембріонів — фактично команда змогла скласти своєрідну візуальну діаграму зростання, від найбільш ранніх ембріонів до конкретної точки розвитку, коли голова-молот набуває форми, і до останнього етапу розвитку перед народженням. Зазначимо, що раніше жодному вченому у світі не вдавалося скласти графік розвитку акул-молотів подібним чином.

Маги ембріонів різного віку показують, як акули розвиваються внутрішньоутробно Фото: University of Florida

Молотоголові — своєрідна група, що складається з 8 видів акул, які мають унікальну форму голови у вигляді молота. Цей конкретний вид, вивчений у дослідженні, відомий як чепчик через його відносно невеликий округлий "молот".

Учені вважають, що широка, плескувата форма голови з очима з боків виникла для поліпшення почуттів тварин. Широке розташування очей дозволяє розширити поле зору, а широкі розширені носові капсули забезпечують поліпшені нюхові можливості. Попередні дослідження вже показали, що голови акул-молотів вкриті розширеними електричними детекторними органами, що підтримують "шосте чуття" акул. Саме вони дають змогу виявляти найслабші електричні сигнали, наприклад, серцебиття здобичі або магнітні поля планети, які акули використовують для навігації під час міграції.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вперше зняли новонароджену велику білу акулу.