Раскрыт секрет формирования черепа у акулы-молота: ученые проследили за эмбрионом (фото)

Исследователи смогли впервые описать все стадии развития эмбриона акулы-молота, наблюдая за ними в лаборатории.

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Биологи редко получают доступ к большинству акул, а потому мало знают о том, как развиваются их детеныши и потомки, и даже о том, где они растут. Доступ к растущим эмбрионам является ключевым моментом для биологов развития, поскольку они пытаются понять разнообразие животных на Земле, пишет Science Alert.

Как правило, эволюционные биологи изучают рыб, в том числе и другие виды акул, которые откладывают икру — таким образом ученые получают доступ к наблюдениям за развитием в режиме реального времени. Однако, когда речь идет о живородящих акулах, все становится немного сложнее — именно поэтому наблюдать за эмбрионом акулы-молота (Sphyrna tiburo) в середине пятимесячного развития столь удивительно и столь необычно.

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В новом исследовании доцент кафедры эволюционной биологии развития в Университете Флориды Гарет Фрейзер вместе с коллегами смогли заполучить 177 эмбрионов акулы-молота на ранних стадиях развития. Отметим, что во время эксперимента ни одна взрослая самка акулы не была убита специально.

Характерная голова в форме молота только начинает проявляться на этом изображении эмбриональной капотоголовой акулы. Масштабная линейка = 1 см Фото: University of Florida

Работа началась с популяционных исследований у Персидского и Атлантического побережья Флориды. Как правило, во время таких исследований ученые помечают, а затем отпускают самок, однако небольшое количество животных может умереть во время этого процесса. Чтобы самки и эмбрионы не были потеряны впустую, ученые извлекли эмбрионы, а затем наблюдали за их развитием в лаборатории.

В результате ученым удалось задокументировать весь процесс развития эмбрионов — фактически команда смогла составить своего рода визуальную диаграмму роста, от самых ранних эмбрионов до конкретной точки развития, когда голова-молот обретает форму, и до последнего этапа развития перед рождением. Отметим, что ранее ни одному ученому в мире не удавалось составить график развития акул-молотов подобным образом.

Маги эмбрионов разного возраста показывают, как акулы развиваются внутриутробно Фото: University of Florida

Молотоголовые — своеобразная группа, состоящая из 8 видов акул, обладающих уникальной формой головы в виде молота. Этот конкретный вид, изученный в исследовании, известен как чепчик из-за его относительно небольшого округлого "молота".

Ученые считают, что широкая, приплюснутая форма головы с глазами по бокам возникла для улучшения чувств животных. Широкое расположение глаз позволяет расширить поле зрения, а широкие расширенные носовые капсулы обеспечивают улучшенные обонятельные возможности. Предыдущие исследования уже показали, что головы акул-молотов покрыты расширенными электрическими детекторными органами, поддерживающими "шестое чувство" акул. Именно они позволяют обнаруживать самые слабые электрические сигналы, например, сердцебиение добычи или магнитные поля планеты, которые акулы используют для навигации во время миграции.

Ранее Фокус писал о том, что ученые впервые засняли новорожденную большую белую акулу.