Ученые раскрыли секрет хладнокровия акул-молотов: проделывают трюк, чтобы согреться во время охоты

Ранее исследователи не понимали как этим хищникам удается поддерживать температуру тела и погружаться в глубокие и холодные воды океана.

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Как и большинство рыб, акулы полностью экзотермичны, а температура их тела в значительной степени зависит от окружающей среды. Это может стать весьма существенной проблемой для крупных хищных рыб, которые каким-то образом должны поддерживать определенную температуру тела, охотясь в более глубоких и холодных водах океана, пишет SciTechDaily.

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Ранее исследователи не понимали, как им это удается, но, похоже, новое исследование наконец-то проливает свет на эти удивительные способности. Известно, что зубчатые акулы-молоты (Sphyrna lewini) обитают в теплых поверхностных водах океана в умеренных и тропических прибрежных районах. Однако они также совершают многократные глубоководные погружения на глубину около 800 метров, где температура воды может опускаться до 4 градусов по Цельсию.

В то же время исследователям известно, что у акул-молотов отсутствуют морфологические и сосудистые приспособления для активного сохранения тепла тела. А следовательно возникает вопрос, как им удается поддерживать температуру тела во время глубоких холодных погружений?

Чтобы раскрыть эту тайну, Марк Ройер с коллегами разработали современные дистанционные чипы, которые были имплантированы внутрь взрослых акул, а затем фиксировали такие данные как:

глубину;

температуру окружающей среды;

скорость активности;

движения тела;

внутреннюю температуру тела.

Ученые проанализировали собранные данные и обнаружили, что акулы сохраняли повышенную температуру тела, около 20 градусов по Цельсию, до максимально глубокой точки погружения, а поднимаясь начинали резко терять тепло.

Исходя из полученных данных, авторы исследования полагают, что акулы-молоты эффективно задерживают дыхание во время погружения. По сути, они плотно закрывают рот и/или жаберные щели, чтобы уменьшить поток холодной воды через жабры, а значит свести потерю драгоценного тепла к минимуму. А быстрая потеря тепла во время подъема на поверхность воды, вероятно, отражает повторное открытие рта и/или жаберных щелей.

Соавторы исследования Марк Микан и Адриан Гляйсс также отмечают, что потребуются дополнительные исследования, чтобы подтвердить эту стратегию терморегуляции. Более того, ученые считают, что исходя из эффективности этой стратегии задержки дыхания, она может быть широко распространена среди других эпипелагических и костистых рыб.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что позволяет китовым акулам видеть на рекордной глубине.