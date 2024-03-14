Унікальне відкриття: чому NASA пов'язало молоді зірки з коктейлем "Маргарита" (фото)

Астрономи виявили в космосі ключові інгредієнти, необхідні для створення населених планет.

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Згідно з повідомленням NASA, астрономи використали космічний телескоп Вебб для спостереження за двома новонародженими зірками. У результаті навколо цих зірок вчені виявили важливі хімічні інгредієнти, які допомагають виникати життю на планетах, пише CBS News.

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Ключові хімічні сполуки, які NASA пов'язує з виникненням населених планет, а також з алкогольним коктейлем "Маргарита", оцтом і укусами мурашок, були виявлені навколо новонароджених зірок під назвою IRAS 2A і IRAS 23385.

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За допомогою космічного телескопа Вебб астрономи виявили крижані хімічні сполуки, серед яких є етанол (використовується в алкогольних напоях) та оцтова кислота (є складовою оцту). Також учені виявили таку хімічну речовину, як мурашина кислота, яка виділяється деякими мурахами під час укусів. Серед виявлених хімічних сполук також присутні метан, формальдегід і діоксид сірки.

За допомогою космічного телескопа Вебб астрономи виявили крижані хімічні сполуки навкруги двох молодих зірок Фото: NASA

Згідно з повідомленням NASA, навколо новонароджених зірок ще не почався процес формування планет, але виявлені хімічні сполуки є ключовими інгредієнтами для того, щоб на цих планетах виникло життя.

Найбільше астрономів зацікавила зірка IRAS 2A, яка має невелику масу, а тому схожа на новонароджене Сонце. Це означає, що в її околицях відбуваються схожі процеси, які були на ранніх стадіях формування Сонячної системи. Учені припускають, що виявлені хімічні сполуки навколо новонародженої зірки могли також бути присутніми на ранніх етапах життя Сонячної системи.

За словами астрономів, у міру розвитку молодої зоряної системи всі виявлені молекули можуть стати частиною майбутніх планет і це може зробити їх потенційно населеними світами.

Крижані сполуки, які виявили вчені, складаються зі складних органічних молекул. І це відкриття допоможе отримати відповідь на одне з найважливіших питань астрохімії: звідки беруться в космосі складні органічні молекули?

Як уже писав Фокус, астрономи використовували телескоп Вебб для спостереження за раннім Всесвітом і зробили несподіване відкриття. Вони виявили галактику, яка припинила процес створення нових зірок, тобто стала мертвою, тоді, коли в іншій частині раннього Всесвіту навпаки відбувалося бурхливе формування нових зірок. Згідно з теоріями, така галактика не повинна існувати, але в астрономів є деякі версії щодо того, що ж сталося насправді.

Також Фокус писав про те, що за допомогою наземного телескопа вчені зробили нове приголомшливе зображення відомого залишку наднової, розташованого на відстані 800 світлових років від нас. У цьому залишку виявили хімічні елементи, які створив вибух зірки і які потім поширилися космосом. Серед цих елементів, зокрема, є вуглець і кисень.