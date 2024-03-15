Майбутнє Землі у хвостах пітонів: величезним зміям доведеться померти, щоб планета вижила

Нове дослідження показує, що поїдання змій набагато корисніше для довкілля, ніж вживання курки або яловичини.

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Над планетою нависла кліматична криза і вчені раз у раз намагаються знайти способи її вирішення. Минулий, 2023 рік, уже став найспекотнішим за всю історію спостережень і, як вважають, вчені, ця тенденція збережеться і у 2024 році. У результаті вчені готові розглянути всі доступні способи зменшення навантаження на кліматичну систему Землі, пише Daily Mail.

Учені заявили, що пітони мають увійти в меню людства — принаймні, для тих із нас, хто прагне зробити свій внесок у порятунок планети. Такого висновку дійшла команда з Університету Маккуорі в Сіднеї — результати їхньої роботи свідчать, що вживання змій у їжу є набагато кориснішим для довкілля, ніж вживання яловичини, курки або навіть риби.

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Річ у тім, що пітони не потребують великої кількості їжі, тому що не витрачають багато енергії та швидко ростуть. Для порівняння, курка і яловичина вирощуються інтенсивно і потребують величезної кількості землі та кормів, що призводить до виснаження природних ресурсів. Однак це не стосується пітонів.

У своєму дослідженні команда під керівництвом доктора Деніела Натуша виклала свої аргументи щодо того, чому людству слід перейти на дієту з пітонів. У своїй роботі вчені виміряли темпи зростання 4601 великого пітона двох видів, сітчастого і бірманського пітонів, на фермах у Таїланді та В'єтнамі. Зазначимо, що обидва види не отруйні й вирощуються в Азії заради шкіри та м'яса.

На фермі пітонів годують різними білками місцевого виробництва, зокрема гризунами, спійманими в дикій природі, а також свинячими ковбасками, курячим і рибним борошном. Результати дослідження показали, що обидва види пітонів надзвичайно швидко зростали протягом 12 місяців, при цьому їжа їм була потрібна не так часто, як іншим тваринам, наприклад курям і коровам.

Ба більше, вчені виявили, що пітони продовжували рости, навіть якщо отримували лише одну порцію їжі на тиждень. За словами Натуша, змії все ще росли швидше, ніж кури, свині, корови, цвіркуни та навіть лосось, яких годували значно частіше.

Пітони широко споживаються в країнах Південно-Східної Азії Фото: муравьи

Результати також показують, що пітони змогли вижити, навіть коли вони не їли протягом 4,2 місяця. У цей період вони трохи худнули, але вкрай повільними темпами, і відновлювали ріст, щойно поновлювали годування. Вчені також виявили, що найбільші змії, здавалося, можуть обходитися без їжі протягом майже року, при цьому їм все одно вдається вижити. Для порівняння, якщо не годувати курку 3-5 днів, вона просто помре.

Таким чином команда дійшла висновку, що пітони є найкращим найбільш ефективним і стійким джерелом білка, відомим сьогодні. Доктор Натуш також зазначає, що м'ясо пітона вважається смачним і універсальним, деякі також стверджують, що воно трохи схоже на курку.

Зазначимо, що сьогодні пітони широко споживаються в країнах Південно-Східної Азії, наприклад Таїланді та В'єтнамі, проте в інших регіонах світу знайти його на прилавках майже неможливо. Автори дослідження також зазначають, що в м'ясі пітона мало жиру і калорій, проте воно багате на білок, поживні речовини та амінокислоти. У результаті вчені дійшли висновку, що майбутнє планети фактично лежить у хвостах пітонів — вони справді можуть знизити тиск на екологічну та кліматичну системи Землі.

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