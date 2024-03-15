Дивний новий світ: у лабораторії з цвілі виростили котлету для бургерів (фото)

Дослідники намагаються створити нові джерела їжі, які будуть корисними для людей і навколишнього середовища.

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Вирощене в лабораторії м'ясо вже давно називають одним із методів збереження довкілля, але тепер учені пішли далі, пропонуючи замінити м'ясо цвіллю, пише DailyMail.

Дослідники з Каліфорнійського університету озброїлися генною інженерією, щоб створити замінник м'яса на основі генів, виявлених у цвілі кодзі. Вона використовується для ферментації саке, соєвого соусу і місо.

Поки що вченим вдалося за допомогою біоінженерії перетворити грибок на котлету, яку підсмажили, і вона мала доволі апетитний вигляд. Але, за словами дослідників, це тільки початок роботи.

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Далі вчені збираються попрацювати над консистенцією продукту і поліпшити його смак, щоб він міг сподобатися навіть "найвибагливішим поціновувачам".

Підсмажена котлета з цвілі Фото: Marlin Sargent

У минулому шеф-кухар і теперішній біоінженер Ваю Гілл-Майні зі своєю командою працює над створенням нових джерел їжі, які будуть корисними як для споживачів, так і для довкілля.

Гілл-Майні почав вивчати цвіль під назвою Aspergillus oryzae, також відому як пліснява кодзі. Вчені зосередилися на гемі — молекулі заліза, яка присутня в тканинах тварин і надає м'ясу характерного смаку і кольору.

Гем використовували для лабораторно вирощеного бургера, який надав йому смаку. Потім команда додала в продукт антиоксидант, відомий як ерготіонеїн. Він корисний для серцево-судинної системи і використовується при лікуванні печінки, хвороби Альцгеймера, діабету та інших станів.

Після цього цвіль, яка була спочатку білою, набула червоного відтінку. З неї видалили зайву воду і подрібнили, щоб надати продукту форму котлети для бургера.

Поки що цвіль не готова до вживання, і наступним кроком буде надання їй відповідної текстури. Цвілі хочуть надати текстуру волокон, щоб вони були довшими і забезпечували споживачеві "більш м'ясні відчуття", кажуть учені.

Але й цього може бути недостатньо, щоб відповідати високим стандартам. Тому команда вивчатиме можливість збільшення вмісту жирних кислот або ліпідного складу, щоб підвищити поживність продукту.

Гілл-Майні та його команда рекламують бургер із пліснявою як потенційно життєздатну альтернативу яловичим котлетам у майбутньому.

Нагадаємо, в лабораторії змогли виростити яловичу вирізку. Британська компанія стверджує, що її лабораторне м'ясо не відрізняється від справжнього за смаком і структурою.