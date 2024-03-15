Таємниця рейсу MH370. Новий пошук зниклого 10 років тому літака: що вдалося знайти (фото)

Пасажирський авіалайнер компанії Malaysia Airlines зник десь в Індійському океані і тепер планують знову розпочати його пошуки. Але дещо вже вдалося виявити, хоча загадку так і не розкрито.

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10 років тому, а саме 8 березня 2014 року зник пасажирський літак Boeing 777-200ER авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс MH370 за маршрутом Куала-Лумпур — Пекін. Досі ця подія є однією з найбільших загадок у світі. Літак не міг просто так зникнути, але за 10 років пошуків так і не було виявлено ані основних уламків літака, ані тіл пасажирів. Але нещодавно міністр транспорту Малайзії оголосив про те, що планується відновлення пошуків зниклого авіалайнера. Цим має зайнятися американська компанія Ocean Infinity, чиї зусилля у 2018 році не увінчалися успіхом, пише Live Science.

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Що сталося з рейсом MH370 10 років тому?

Літак авіакомпанії Malaysia Airlines вилетів зі столиці Малайзії Куала-Лумпур, щоб доставити 227 пасажирів до столиці Китаю, Пекіна. Диспетчери втратили зв'язок із літаком через годину після вильоту, коли літак перебував у небі над Південно-Китайським морем.

Пізніше вивчення траєкторії польоту за допомогою військових радарів дало змогу визначити, що востаннє літак був виявлений у небі над Андаманським морем у північно-східній частині Індійського океану. Також ці дані підтвердили і супутники на орбіті. Через це перші пошуки зниклого літака велися в Південно-Китайському та Андаманському морях. Досі ніхто не знає, чому літак відхилився від курсу і куди він потім подівся.

Що вдалося виявити під час пошуків рейсу MH370?

Через десять днів після зникнення літака Boeing 777-200ER Австралія провела пошуки з повітря в південній частині Індійського океану, які тривали до 28 квітня 2014 року. Площа пошуків становила 4,5 млн кв.км, але жодних уламків літака не виявили. Після цього почалося дослідження дна Індійського океану біля узбережжя Західної Австралії, яке ні до чого не привело і закінчилися пошуки через 1046 днів 17 січня 2017 року. У 2018 році компанія Ocean Infinity шукала уламки на дні океану на території площею 112 тисяч кв. км протягом трьох місяців, але також не було виявлено жодних уламків літака.

Один з уламків, який належить літаку рейсу MH370 Фото: Live Science

Уламки, які належать рейсу MH370

Досі невідомо, де саме сталося падіння авіалайнера, але після його зникнення на берег викинуло кілька уламків. Наприклад, 2015 року на берег острова Реюньйон у західній частині Індійського океану було викинуто флаперон (рухома частина крила літака). Пізніше виявилося, що він дійсно належить зниклому авіалайнеру.

Також після цього випадку було виявлено кілька десятків уламків у західній частині Індійського океану, які викинуло на берег східної та південної Африки, а також на берег острова Мадагаскар. Деякі з цих уламків фахівці визнали такими, що належать зниклому літаку, а інші можуть йому належати, хоча в цьому немає повної впевненості. Поки що ці уламки є єдиними речовими доказами, пов'язаними з рейсом MH370.

Уламки літака рейсу MH370 Фото: Live Science

Новий пошук зниклого рейсу MH370

Хоча місць катастрофи літака точно не визначено, моделювання вказують на ймовірне місце катастрофи. Компанія Ocean Infinity пропонує шукати уламки авіалайнера між 36 і 33 градусами південної широти.

У районі, де проводитимуться пошуки, глибина океану — приблизно 4 км, температура води — від одного до двох градусів Цельсія, а течія слабка. Це означає, що навіть через 10 років уламки літака мають бути не зруйнованими. Тож існує велика ймовірність, що уламки ще можна знайти. У разі успіху, можливо, нарешті буде розгадано таємницю рейсу MH370.

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