Скарби Землі. Острів, що ховався 40 млн років в океані, сповнений дорогоцінних мінералів (фото)

Дослідники вважають, що нещодавно виявлений в Атлантичному океані острів може бути перспективним джерелом нікелю, кобальту і телуру.

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Ще 2918 року вчені вивчили затоплене континентальне плато, відоме як Підйом Ріо-Гранде (RGR), яке десятки мільйонів років тому було тропічним островом із пишною рослинністю. Однак з часом він занурився під товщу води й опинився на дні Атлантичного океану. У новому дослідженні вчені змогли підтвердити це припущення, пише IFLScience.

Нове дослідження вчених припускає, що стародавній острів, що спочиває на дні Атлантичного океану, утворився у вигляді вулканічного хребта близько 40 мільйонів років тому. Результати показують, що острів розташований за 1200 кілометрів від узбережжя Бразилії та покриває близько 150 000 квадратних кілометрів морського дна на глибинах від 700 до 2000 метрів.

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Команда оцінила мінералогічні, геохімічні та магнітні властивості осаду і виявила, що він в основному складається з червоної глини. Це матеріалу відповідає характерній "червоній землі", що зустрічається в багатьох частинах штату Сан-Паулу. Ця знахідка стала важливим доказом того, що ділянка суші, що ховається під товщею води, дійсно колись була тропічним островом, вкритим рослинністю.

На цій батиметричній карті показано особливості морського дна вздовж меридіональної континентальної околиці Бразилії, включно з височиною Ріо-Гранде Фото: Ana Alberoni

Однак тепер учені вважають, що загублена близько 40 мільйонів років тому у водах океану ділянка суші також є джерелом цінних мінералів, таких як кобальт, літій і нікель, а також високоцінних рідкоземельних елементів, таких як телур. Сьогодні ці матеріали є ключовими компонентами нових технологій, необхідних для переходу від викопного палива, а тому становлять особливий інтерес.

Цікаво, що затоплений острів розташований у міжнародних водах, а тому перебуває під управлінням Міжнародного органу з морського дна, хоча уряд Бразилії вже подав заявку на юридичне розширення свого континентального шельфу, завдяки включенню до нього Підйому Ріо-Гранде. Експерти вважають, що у такої заявки все ще мало шансів на схвалення, оскільки Конвенція ООН з морського права передбачає, що країна може володіти не більше ніж 370 кілометрами морської території за межами своєї берегової лінії.

Водночас за словами автора дослідження Луїджі Йоване, все ще невідомо, чи можна ефективно добувати ресурси на острові, розташованому на дні океану. Вченим належить проаналізувати стійкість і наслідки такого видобутку. Основна проблема такого видобутку дорогоцінних рідкісноземельних мінералів може вплинути на місцевих тварин, гриби та корали, а тому науковці мають зважити всі "за" і "проти".

Червона глина, яка натякає на те, що цей район раніше існував як острів, виступає з-під чорної базальтової лави Фото: Luigi Jovane

Результати дослідження також показали, що затоплений тропічний острів утворився внаслідок інтенсивного хімічного вивітрювання вулканічних порід у теплому вологому кліматі з вулканами, що діють. Аналіз місцевих численних мінералів свідчить про те, що RGR піддавався впливу вулканічної активності під час еоцену, що тривав близько 35 мільйонів років тому і характеризувався тропічними умовами.

Йоване також зазначає, що їхні аналізи показують, що глина, ймовірно, утворилася після останньої вулканічної активності, близько 45 мільйонів років тому. При цьому утворення острова датується 30-40 мільйонами років тому.

Раніше Фокус писав про те, що США готується обійти Китай: у надрах країни знайдено неймовірні запаси рідкоземельних мінералів.