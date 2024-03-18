НЛО насправді є НПО: непізнані об'єкти більше люблять воду, ніж повітря

Мисливці за інопланетянами вважають, що потрібно зосередити свою увагу на НПО — непізнаних підводних об'єктах.

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Припускають, що у НЛО є більш загадковий родич — НПО або непізнаний підводний об'єкт. Є безліч повідомлень про появу НВО з усього світу, причому стверджується, що найбільше таких об'єктів зосереджено в певних частинах планети, пише Daily Mail.

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Мисливець за інопланетянами Найджел Вотсон, який збирає різні повідомлення про появу непізнаних і, можливо, позаземних об'єктів на Землі, каже, що через те, що наша планета вкрита величезною кількістю води, то не дивно, що НЛО часто спостерігають над або поблизу величезних водних просторів. За його словами, ці НЛО, які можна назвати НПО, часто спостерігають у Північному морі та біля берегів Каліфорнії і Пуерто-Ріко.

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Колишній пілот ВМС США Девід Фревор описав, як його колега-пілот розповів йому про зустріч із НПО. Той бачив велику круглу "темну масу", яка не була підводним човном, але перебувала у воді й піднімалася з глибини. Пілот, який витягав із моря відпрацьовані навчальні боєприпаси на гелікоптері ВМС США, розповів, що навчальну торпеду, яку його послали забрати, затягнуло в море іншим об'єктом. Торпеда так і не спливла. Це сталося недалеко від Пуерто-Ріко.

Наприкінці шістдесятих років минулого століття на військово-морській базі США Гуантанамо було помічено інтенсивний рух НЛО. Колишній морський піхотинець, який побажав залишитися анонімним, розповів, що практично щоночі над головою пролітали НЛО на відносно невеликій висоті.

Мисливець за інопланетянами Найджел Вотсон, який збирає різні повідомлення про появу непізнаних і, можливо, позаземних об'єктів на Землі, каже, що через те, що наша планета вкрита величезною кількістю води, то не дивно, що НЛО часто спостерігають над або поблизу величезних водних просторів... Фото: BBC

Більшість із цих об'єктів були завширшки від 15 до 30 метрів і мали вздовж корпусу невеликі точки, що світилися червоним. Морський піхотинець стверджує, що йому було наказано не обговорювати спостереження цих об'єктів.

За словами Боба МакГвіра з Технологічного інституту Вірджинії, США, став свідком того, як невідомий об'єкт проплив під водою над підводним човном USS. Hampton зі швидкістю, що перевищує швидкість звуку. МакГвір повідомив, що бортовий гідролокатор підводного човна виявив НПО.

МакГвір перебував на підводному човні, виконуючи секретну роботу, каже, що команда вирішила не проводити розслідування, щоб зосередитися на своїй місії. Згідно з повідомленням ученого, зустріч зі швидкохідним НВО тривала всього кілька секунд.

У 2014 році мисливці за інопланетянами помітили те, що багато хто з них називав "базою інопланетян", на глибині приблизно 600 метрів під водою біля берегів Каліфорнії. Було від 50 до 100 свідчень того, як НПО входили у воду і виходили з води. Пізніше помічену незвичайну підводну "структуру", яку помітили на картах Google Earth, і яку вважали "базою інопланетян", вчені назвали звичайним природним явищем, яке не має відношення до НЛО.

Як уже писав Фокус, ще наприкінці 19 століття відомий інженер і фізик Нікола Тесла вважав, що став першою людиною, яка змогла зловити сигнал від інопланетян. Через 100 років вчені з'ясували, який же сигнал прийняв учений з космосу.