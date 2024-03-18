У надрах Землі ховається свій піщаний черв'як із "Дюни": пожирає все, що зустрічається на шляху (фото)

Дослідники запевняють, що під поверхнею нашої планети ховається свій Шай-Хулуд, і він ще дивніший, ніж піщаний черв'як із відомого фільму.

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Амфісбенії — дивні істоти, подібні до хробаків з хребцями, лускою, великим центральним зубом, а часом і крихітними передпліччями. Ці рептилії ховаються під поверхнею планети, риють тунелі та полюють майже на все, що зустрічається на їхньому шляху. По суті вони мало чим відрізняються від Шай-Хулуда з "Дюни" і є його мініатюрною версією, але ще більш химерною, пише SciTechDaily.

Ці дивовижні рептилії зустрічаються здебільшого по всьому світу, проте вченим мало відомо про те, як вони поводяться в дикій природі, оскільки за ними важко спостерігати в природному середовищі — під шаром піску та ґрунту. На щастя, деякі дослідження все ж пролили світло на цих тварин і їх дивовижну анатомію.

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Команда з Техаського університету в Школі геологічних наук Джексона в Остіні використала мікро-КТ-сканер та провела порівняльний аналіз 15 особин із Південної Африки. Таким чином вченим вдалося детально описати кожну черепну анатомічну особливість виду Zygaspis Quadrifrons.

Zygaspis Quadrifrons сфотографований у дикій природі в Коанаці, Ботсвана Фото: Johan Marais

За допомогою комп'ютерної томографії вченим вдалося візуалізувати окремі кістки як великі моделі, надруковані на 3D-принтері. У такий спосіб вони змогли розглянути майже всі кістки черепа. За словами провідного автора дослідження Крістофера Дж. Белла, череп цієї рептилії настільки крихітний, що на ніготь мізинця можна помістити одразу три зразки. Проте новітні технології дозволяють розглянути їхні черепні структури з неймовірною деталізацією.

Це дослідження почалося ще 15 років тому, коли співавтор дослідження професор палеобіології в Державному університеті Сема Х'юстона Патрік Дж. Льюїс очолив команду з вилову та вивчення тварин у Ботсвані. Саме тоді вчені виявили перші зразки та були здивовані, наскільки сильним є цей крихітний вид.

На цьому КТ-скануванні виділено окремі ділянки черепа екземпляра Zygaspis Quadrifron. Фото: Sam Houston State University

На деяких найбільш яскравих зображеннях, отриманих за допомогою комп'ютерної томографії, видно шви всередині черепа: глибокі, тонкі хвилі, які "чіпляються" один за одного. На зображеннях також у найдрібніших деталях зображено дивний єдиний центральний зуб амфісбен, який зчіплюється із двома нижніми зубами. За словами Белла, цей вид також має потужні щелепні м'язи, що збільшує силу укусу: фактично вони здатні не просто кусати, а й виривати шматки плоті зі своєї здобичі.

Крім того, вчені змогли підтвердити статевий диморфізм у Zygaspis Quadrifrons: самки цього виду більші за самців. Автори дослідження також зазначають, у них все ще надто мало інформації про цей вид, проте вивчення анатомії цього химерного виду може пролити світло на їхнє приховане життя.

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