"Випускати пару", щоб заспокоїтися — безглузде заняття

Вчені кажуть, що такий метод не знижує наш гнів, а скоріше навпаки.

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Дослідники з'ясували, що діяльність, яка дає змогу "випустити пару", коли ви злитеся, наприклад, пробіжка або побиття боксерської груші, не допомагає зменшити гнів. Автори нової роботи вважають, що більш ефективними будуть заняття, які зменшують фізичне збудження, пише New Atlas.

Загалом існує два способи, які допомагають впоратися з гнівом: діяльність, що збільшує фізичне збудження (так зване "випускання пари"), а також діяльність, що знижує збудження.

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Дослідники з Університету штату Огайо (OSU) проаналізували 154 дослідження за участю 10 189 осіб, щоб визначити найефективніший спосіб зменшити гнів.

"Ми вважаємо, що дуже важливо розвіяти міф про те, що якщо ви злитеся, то вам слід випустити пару. Такий метод може здатися гарною ідеєю, але немає жодного наукового доказу на підтримку теорії катарсису", — каже співкерівник і співавтор дослідження Бред Бушман.

У психоаналітичній теорії "катарсис" — це вивільнення стримуваних емоцій, таких як гнів, розчарування або сум, за допомогою словесних і фізичних виразів. Воно походить від грецького слова, що означає "очищення" і було відоме ще з часів Аристотеля.

Учених на дослідження надихнули популярні "кімнати гніву", де люди можуть викинути емоції, розбиваючи шибки, тарілки та електроніку.

"У своєму дослідженні ми хотіли не тільки спростувати теорію вираження гніву як способу з ним впоратися. Ми хотіли показати, що зниження збудження і його фізіологічний аспект набагато корисніші", — каже інша авторка дослідження Софі К'єрвік.

Дослідники проаналізували ефективність дій, що підвищують збудження і знижують його. До другої групи увійшли медитація, йога, різні дихальні практики. У результаті вчені виявили, що зниження збудження ефективніше справлялося з агресією як у лабораторних умовах, так і в житті.

Також з'ясувалося, що біг підтюпцем найчастіше посилював гнів, тоді як заняття фізкультурою або гра з м'ячем мали протилежний ефект. Дослідники вважають, що це відбувалося тому, що останнє заняття містило в собі елемент гри, який протистоїть негативним емоціям.

"Деякі фізичні навантаження, що підвищують збудження, можуть бути корисними для вашого серця, але вони безумовно не найкращий спосіб зменшити гнів", — підсумували автори дослідження.

Нагадаємо, вчені з'ясували, що злість може допомагати в досягненні важких цілей. Хоча гнів часто вважається негативною емоцією, з якою заведено працювати для її викорінення, останнє дослідження виявило, що іноді злість може грати нам на руку і допомагати в певних ситуаціях.