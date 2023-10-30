Мотивація гнівом: учені з'ясували, що злість може допомагати в досягненні важких цілей

Хоча гнів часто вважають негативною емоцією, з якою заведено працювати для її викорінення, останнє дослідження виявило, що іноді злість може грати нам на руку і допомагати в певних ситуаціях.

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Нещодавні дослідження Американської психологічної асоціації засвідчили, що гнів, який зазвичай розглядають як негативну емоцію, може бути потужним мотиватором, що допомагає людям досягати важких цілей, пише Newswise.

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Докторка Хізер Ленч з кафедри психології та мозку Техаського університету A&M наголосила, що хоча щастя часто вважається ідеальним станом, поєднання емоцій, включно з гнівом, зазвичай, призводить до кращих результатів. Функціоналістська теорія емоцій, яка вже багато років перебуває під пильною увагою дослідників, стверджує, що всі емоції, як позитивні, так і негативні, є реакцією на події довкілля, сигналізуючи людині про ситуації, що вимагають дій.

Щоб глибше вивчити роль гніву в досягненні цілей, дослідники провели кілька експериментів за участю понад 1000 осіб і вивчили дані опитувань ще 1400 осіб. Під час експериментів в учасників викликали різні емоційні стани, а потім їм пропонували мету, яку потрібно було досягти. Наприклад, в одному з експериментів учасникам демонстрували певні візуальні образи, що викликали певні емоційні реакції, після чого їм пропонували розв'язати словесну головоломку.

Дослідження показало, що гнів незмінно підвищує здатність учасників вирішувати складні завдання. У деяких сценаріях гнів був пов'язаний з більш високими результатами або більш швидким часом реакції. Цікаво, що в одному з експериментів гнів призводив до збільшення кількості випадків обману заради поліпшення результатів.

Крім того, дані опитувань, проведених під час президентських виборів у США у 2016 і 2020 роках, показали, що потенційна злість на програш улюбленого кандидата підвищує ймовірність голосування, хоча й не впливає на вибір кандидата.

Докторка Ленч зазначив, що благотворний вплив гніву на досягнення цілей особливо помітний у складних ситуаціях. І навпаки, у простіших сценаріях, таких як проста відеогра зі стрибками з трампліна, гнів не давав жодних переваг. Вона також додала, що в певних ситуаціях такі емоції, як веселощі або бажання, позитивно корелюють із досягненням мети.

На закінчення докторка Ленч висловила припущення, що так звані негативні емоції, як-от гнів або смуток, можуть мати практичне застосування, хоча це й суперечить загальній перевазі позитивних емоцій і сприйняттю негативних як шкідливих. Дослідження підкреслює важливість використання всього спектра емоцій для досягнення оптимального благополуччя.

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