Із легким присмаком сечі. Учені пропонують новий інгредієнт із екзотичним новим смаком

Дослідники вкотре пропонують урізноманітнити свій раціон і додати йому трохи пікантної нотки з незвичайним смаком.

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У гонитві знизити тиск на планету й зменшити кількість парникових викидів учені раз у раз пропонують людям урізноманітнити свій раціон. Наприклад, перейти на дієту з цвіркунів або ввести в нього поживне та багате на білок м'ясо пітонів. У новому дослідженні вчені пішли далі й тепер пропонують спробувати не менш екзотичний продукт — мурах, пише Daily Mail.

Виявлення в тарілці мурашки, як правило, є достатньою причиною, щоб перервати обід. Однак не цього разу. Тепер дослідники кажуть, що жменька комах насправді може стати секретним інгредієнтом вашого обіду.

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Команда з державного університету Сан-Дієго виявила, що звичайні чорні мурахи мають кислий або оцтовий смак. Водночас місцеві мексиканські мурахи чикатана можуть додати страві горіхового запаху смаженого.

Однак, за словами співавтора дослідження Чанці Лю, любителям такої екзотики варто бути обережними та відповідально підійти до вибору виду мурах. Річ у тім, що деякі мурахи справді можуть додати у страву нотку пікантності й незвичності, проте інші залишать присмак сечі, а часом навіть здатні викликати алергію на молюсків.

Дослідники виявили, що насправді різні види мурах можуть мати різні та вельми цікаві смакові характеристики. Наприклад, у Мексиці мурашку часто смажать цілком, отримуючи хрустку закуску, або подрібнюють і використовують для надання смаку іншим продуктам.

За словами професора Лю, саме практика використання мурашок у Мексиці підштовхнула його до нового дослідження — досі було проведено надто мало наукового аналізу смакових характеристик різних видів.

Дослідники сподіваються, що розуміння смаку мурах спонукає людей використовувати їх у більшій кількості страв Фото: Changqi Liu

Під час своєї роботи вчені використовували метод газової хроматографії-мас-спектрометрії, а також пристрій ольфактометр для вивчення летких хімічних речовин, що надають мурахам їхнього особливого аромату.

Результати дослідження показали, що звичайні чорні мурахи, подібні до тих, що ми можемо зустріти у своєму саду, мають гострий і різкий оцтовий смак. Це пов'язано з високим вмістом мурашиної кислоти, необхідної їм для укусів.

Водночас мексиканські мурахи чикатана не виділяють мурашиної кислоти, а тому мають горіховий, деревний і трохи жирний смак. Останній пов'язаний із присутністю альдегідів, а горіхові нотки — із піразинами, тими ж сполуками, що утворюються під час приготування хліба.

Мурахи-ткачі мають горіховий, солодкий і трохи карамельний аромат. Однак є й один мінус — присмак, на жаль, може мати присмак "сіна та сечі". Це пов'язано з високими концентраціями амінів — іншої форми аміаку.

Професор Лю також вважає, що навіть цей неприємний присмак не стане серйозною перешкодою на шляху до того, щоб мурахи стали популярною їжею на різних континентах. Якщо є бажані аромати, учені можуть дослідити способи сприяння їх утворенню, а якщо є небажані аромати, вони можуть знайти способи усунути або замаскувати ці запахи — так проблему з неприємним присмаком насправді можна усунути.

Ще одним небезпечним моментом є те, що вживання деяких видів мурах може спричинити в людей алергічні реакції. Під час свого дослідження вони виявили, що мурахи містять високий рівень білка під назвою тропоміозин — одного з основних збудників алергії на молюсків і ракоподібних.

Раніше Фокус писав про те, що майбутнє Землі у хвостах пітонів: величезним зміям доведеться померти, щоб планета вижила.