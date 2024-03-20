Банкет віком 3 тис. років: гурмани бронзового століття пообідали олениною в меді та кашою з жиром

Археологи з Кембриджа виявили залишки вечері в стародавньому глиняному посуді.

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Одне з найбільш збережених поселень бронзового століття в Британії дає досить докладне уявлення про життя на фермі в Пітерборо 3 тис. років тому, пише Daily Mail.

Археологи з Кембриджського університету кажуть, що жителі цієї ферми вели "затишне домашнє життя". Вони обідали глазурованою медом олениною та кашами з м'ясом. Також на місці стародавньої ферми було знайдено й інші артефакти, як-от вишукані прикраси з імпортним бісером та одяг із тонкого льону.

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Дослідники вважають, що фермі було менш як рік, коли поселення було знищено пожежею. За словами археологів, під час події ніхто не загинув.

Робота проводилася Кембриджським археологічним відділом (CAU), у ній учені детально описали тисячі артефактів, які знайшли на місці стародавньої ферми. Серед них була навіть глиняна чаша з відбитками пальців свого власника, всередині якої все ще були залишки останньої трапези.

Хімічний аналіз показав, що в глиняному посуді залишалися частинки пшеничної каші, яка була змішана з тваринними жирами, можливо, козячим або оленячим. Усередині чаші навіть залишалася дерев'яна лопаточка, якою перемішували їжу.

Чаша і лопатка для перемішування їжі Фото: Cambridge Archaeological Unit

"Місце розкопок дало підказки про рецепти сніданків і вечер бронзового століття. Хімічний аналіз кухонного посуду показав сліди меду й оленини, тож ми припускаємо, що страва була деякою подобою глазурованого в меді м'яса. Також м'ясний жир пустили на кашу", — каже археолог проєкту доктор Кріс Вейкфілд із CAU.

Серед жителів ферми, судячи з усього, користувалися великим попитом окремо взяті частини дичини. Наприклад, для смаження найчастіше використовували ноги кабана.

Серед рибних страв найчастіше зустрічалися щука і лящ, які водилися в сусідній річці.

Археологи припускають, що стародавнє поселення складалося з великих дерев'яних будинків, побудованих на палях над річкою. Поселення мало розташовуватися на висоті двох метрів над руслом річки, а деякі з основних будівель з'єднувалися пішохідними містками.

На фермі могло проживати до 60 осіб, включно з дітьми.

Нагадаємо, вчені розповіли, що подавали на стіл в епоху палеоліту. Ідея про те, що наші предки їли виключно сире м'ясо або траву, докорінно помилкова. Раціон первісних людей вирізнявся різноманітністю і поживністю.