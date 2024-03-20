Виявлено найбільше надскупчення галактик у Всесвіті: розмір складно уявити (фото)

Наймасивніше надскупчення галактик у відомому нам Всесвіті має масу, яка в десятки квадрильйонів разів більша за масу Сонця.

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Міжнародна група астрономів виявила багато нових надскуплень галактик у нашому Всесвіті, але серед них знаходиться і наймасивніше надскупчення серед усіх відомих на сьогодні. Результати нового дослідження опубліковані у виданні Astrophysical Journal, пише Universe Today.

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Як відомо, Земля обертається навколо Сонця, а воно обертається навколо центру Чумацького Шляху. Але наша галактика є частиною величезної структури під назвою надскупчення галактик Ланіакеа, діаметр якої становить 250 млн світлових років. До цієї структури входять приблизно 100 тисяч галактик.

Але виявилося, що в космосі існує ще більша структура. Нове надскупчення галактик отримало назву Ейнасто на честь естонського астронома Яана Ейнасто, який доклав чимало зусиль для вивчення скупчень галактик і якому нещодавно виповнилося 95 років.

За словами вчених, надскупчення Ейнасто має діаметр приблизно 360 млн світлових років, а його маса в 26 квадрильйонів разів (квадрильйон — це одиниця і 15 нулів після неї) більша за масу Сонця. Надскупчення Ейнасто розташоване на відстані 3 млрд світлових років від нас.

Звичайні галактики являють собою пов'язані гравітацією зірки, туманності, планети та інші об'єкти. А надскупчення галактик — це сукупність десятків тисяч галактик, пов'язаних разом гравітацією. Щоб уявити собі розміри цих гігантських структур уявіть собі монету, що лежить на футбольному полі. Монета відповідає розміру Чумацького Шляху, а довжина футбольного поля відповідає краю надскупчення галактик. Щоб уявити собі масу надскупчень галактик, то маса тенісного м'яча в цьому випадку відповідає масі Сонця, а маса надскупчення галактик — це розмір гори Еверест.

Що стосується надскупчення галактик Ейнасто, то його величезні розміри можна зрозуміти за тим фактом, що промінь світла, який вийшов з одного краю структури, долетить до її іншого краю за 360 млн років.

Надскупчення галактик Ейнасто Фото: Universe Today

Нове відкриття було зроблено разом із виявленням ще 662 надскупчень галактик, властивості яких були ретельно вивчені. Астрономи з'ясували, що в середньому надскупчення галактик мають масу, яка в 6 квадрильйонів разів більша за масу Сонця, а їхній середній розмір становить 200 млн світлових років. Тобто ці структури приблизно у 2000 разів більші, ніж наша галактика.

Астрономи також виявили, що галактики всередині надскуплень віддаляються одна від одної повільніше, ніж відбувається загальне розширення Всесвіту. Учені пояснюють це тим, що гравітаційне тяжіння надскупчення, яке протидіє загальному розширенню Всесвіту, притягує галактики назад.

Хоча надскупчення і гальмують розширення цього регіону космосу, вони не можуть сповільнити його настільки, щоб зупинити розліт галактик після достатнього часу. Зрештою темна енергія, яка керує розширенням космосу, візьме гору, вважають учені.

Також астрономи виявили, що існує зв'язок між щільністю і розміром надскупчення. Це співвідношення являє собою залежність зворотних квадратів. Це означає, що щільність надскупчення зменшується пропорційно квадрату його розміру.

Як уже писав Фокус, Ілон Маск заявив, що майбутня версія мегаракети Starship вирушить до зірок, а на Марсі вона буде через 5 років. Засновник і власник компанії SpaceX заявив, що більш досконала версія Starship зможе подорожувати між зоряними системами.

Також Фокус писав про нову теорію гравітації, яка може змінити уявлення про Всесвіт і саму фізику.