Наша планета на межі. Земля буквально закипає та подає сигнал SOS, але люди не слухають

Дослідники попередили, що 2024 рік стане наступним рекордсменом — нинішнього року на світ знову обрушаться неймовірні хвилі спеки.

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Минулий рік офіційно визнали найспекотнішим в історії спостережень, проте вчені вважають, що це ще не межа. На думку дослідників, нинішній рік, імовірно, знову принесе рекордні хвилі спеки як на суші, так і в океані, пише Science Alert.

Згідно з новим щорічним звітом про стан клімату Агентства ООН із погоди й клімату, 2024 рік, імовірно, поб'є попередній рекорд: під загрозою суша, океан і льодовикові покриви Землі. Водночас дані Всесвітньої метеорологічної організації свідчать про те, що минулого року завершився десятирічний "найтепліший період за всю історію спостережень".

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За словами керівника кліматичного моніторингу WMO Омара Баддура, існує висока ймовірність того, що нинішній рік із легкістю поб'є рекорд минулого року. Глава ООН Антоніу Гутерреш відреагував на доповідь і заявив, що вона є доказом того, що "планета перебуває на межі".

У своєму зверненні Гутерреш наголосив, що Земля фактично подає сигнал лиха. Основною причиною кліматичної кризи в усьому світі вважають забруднення викопним паливом. У результаті на планеті запанувала "кліматична криза", й останнім часом зміни клімату лише прискорюються.

Дані свідчать про те, що минулого року середня приземна температура була на 1,45 градуса за Цельсієм вищою за доіндустріальний рівень. Фактично ми наблизилися до критичного порогу в 1,5 градуса за Цельсієм, якого країни погодилися уникати, підписавши Паризьку кліматичну угоду 2015 року.

На Землі оголошено "червону тривогу"

Дослідники також заявили, що фактично оголошують "червону тривогу щодо стану клімату". Минулий рік став не просто найспекотнішим в історії спостережень, він також побив безліч рекордів, а нові цифри "надали зловісного нового значення фразі "зашкалює".

Минулий рік ознаменувався безпрецедентним потеплінням океану, а також відступом льодовиків і таненням морського льоду в Антарктиці. Усе це викликає стурбованість кліматологів. Одним із найтривожніших факторів, за словами вчених, є те, що неймовірні хвилі тепла фактично захопили майже третину світового океану в середньому за день. Уже до кінця 2023 року понад 90% світового океану в якийсь момент протягом року відчули аномальну спеку.

Результати досліджень також показують, що аномальні хвилі тепла, імовірно, стануть частими та постійними гостями на планеті. Водночас частіші й інтенсивніші морські хвилі матимуть глибокий і негативний вплив на всі морські екосистеми, особливо коралові рифи.

Результати спостережень також показують, що наші льодовики торік втратили рекордну кількість льоду — це найвищий показник від початку спостережень 1950 року.

Підвищення рівня моря

Згідно з новим звітом, потепління океану та швидке танення льодовиків призвели до того, що рівень моря торік сягнув найвищої точки з моменту початку супутникових спостережень у 1993 році. Зазначимо, що за останні 10 років глобальне підвищення рівня моря перевищило темпи першого десятиліття супутникових записів.

Кліматична криза Землі фактично торкнулася кожного куточка нашої планети. Унаслідок цього на світ обрушилися екстремальні погодні явища, зокрема повені та посухи, що спричиняють переміщення населення.

Проблиск надії

І все ж, за словами вчених, не все втрачено. У звіті також вказується "проблиск надії": зростання виробництва відновлюваної енергії. Статистики свідчать про те, що виробництво відновлюваної енергії, здебільшого вітрової, гідро та сонячної, збільшилося майже вдвічі.

Загалом учені сходяться на думці, що єдиним правильним рішенням для людства буде негайна відмова від використання викопного палива. Це дасть змогу скоротити викиди й стримати нагрівання Землі.

Раніше Фокус писав про те, що мільйони істот викидаються на берег із "кипучого" океану: що відбувається.