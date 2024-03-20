Непідвладний часу і війнам: єдиний античний храм, що зберігся практично неушкодженим (фото)

Храм Гефеста прикрашений складними скульптурами, які ілюструють міфологічні теми та розповідають про життя богів. Ці скульптури залишилися загадковими та величними навіть через століття, а сам храм пережив різні видозміни протягом своєї історії.

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У Греції, на вершині пагорба Агорайос, знаходиться чудова стародавня споруда, що витримала випробування часом — Храм Гефеста, також відомий як Гефестейон. Цей храм, присвячений Гефесту, богу вогню і металообробки, й Афіні Ергані, покровительці домашнього господарства і гончарів, залишається одним із найкраще збережених античних храмів, пише GreekReporter.

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Його визначення як храму Гефеста підтвердили розкопки, під час яких на більшій території пагорба виявили металургійні майстерні. Це спростовує попередні припущення, що божествами, яким поклонялися в храмі, були Тесей, Геракл або Арес.

Побудований між 460 і 420 роками до н. е., храм демонструє особливий архітектурний стиль, характерний для храмів в Аттиці тієї епохи. Він складається з пронаосу (з грецької "перед житлом бога") та опістодомосу, які оточує дорична колонада з шістьма колонами на вузьких сторонах і тринадцятьма на довгих.

Уся споруда, від підлоги до даху, викладена з пентелівського мармуру, а архітектурні скульптури — з парійського мармуру. Внизу колонади знаходився п'єдестал, на якому стояли бронзові культові статуї Гефеста та Афіни.

Пронаос храму на острові Філе Фото: Вікіпедія

Однією з найяскравіших особливостей храму є його багате скульптурне оздоблення. Метопи, що прикрашали зовнішній вигляд східної сторони, зображують подвиги Геракла, а північну та південну сторони прикрашають сцени з чотирьох подвигів Тесея. Ці скульптури не лише додають храму величі, але й дають уявлення про давні міфологічні сюжети.

У задній частині, по всій ширині нефа, зображена битва з кентаврами. Чудові скульптурні роботи також прикрашали фронтони храму. На заході зображена битва кентаврів, а на сході — зустріч Геракла на Олімпі або народження Афіни.

Протягом своєї історії храм зазнавав різних трансформацій Фото: Wikipedia

Протягом своєї історії храм зазнавав різних трансформацій. За часів еллінізму (323-31 рр. до н. е.) навколо нього були висаджені кущі та дерева, що додало йому естетичної привабливості. У VII столітті нашої ери храм змінили на церкву Агіос Георгіос Акамас, а пізніше, протягом вісімнадцятого століття, він слугував місцем поховання видатних протестантів, які померли в Афінах.

У новітні часи храм слугував місцем проведення важливих подій, таких як церемонія привітання короля Оттона у 1834 році. Сьогодні він є археологічним скарбом, пропонуючи відвідувачам поглянути на давньогрецькі релігійні практики та архітектурні досягнення.

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Храм Гефеста не лише слугує свідченням античної майстерності та архітектурної винахідливості, але й дає цінне уявлення про релігійні вірування та культурні практики того часу.

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