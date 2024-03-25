У Німеччині знайдено давньоримську стіну: вона була частиною важливого укріплення (фото)

Під час будівельних робіт у місті Аахен, Німеччина, археологи зробили відкриття, знайшовши частину давньоримської стіни. Вчені вважають, що це частина укріплень, які колись оточували ринкову площу міста.

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У місті Аахен, Німеччина, нещодавно виявили давньоримську оборонну стіну, датовану III століттям. Археологи знайшли її під час будівельних робіт на перетині Понтштрассе та Марктплац, пише Arkeonews.

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Відкриття цієї римської оборонної стіни викликало великий ажіотаж як серед археологів, так і серед місцевих жителів Аахена, міста, відомого своїм історичним значенням як резиденції Карла Великого. Андреас Шауб, археолог, який брав участь у розкопках, описав знахідку як "залишки масивної римської стіни", вказуючи на її роль як важливої частини більшої фортифікаційної споруди.

Фото: Andreas Schaub/City of Aachen

Складна споруда, датована III століттям, складалася з грізної стіни завширшки понад п'ять метрів, пронизаної круглими вежами, і простягалася навколо аахенської площі Марктплац. Учені вважають, що знайдений фрагмент був частиною північних воріт укріплення, яке колом оточувало ринкову площу в Аахені.

Розкопки виявили сегмент стіни завдовжки 7 метрів і товщиною близько метра. Однак повна довжина цієї споруди залишається невідомою, оскільки решту сегментів ще необхідно дослідити.

За словами Шауба, це відкриття додає ще один шар до історії Аахена, що охоплює період від римських часів до Середньовіччя. Воно забезпечує відчутний зв'язок з минулим міста, пропонуючи поглянути на його еволюцію протягом сотень років.

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Археологічні розкопки, часто спричинені будівельними проектами, відіграють вирішальну роль у відкритті нашої спадщини. Хоча більшість відкриттів є випадковими, вони збагачують наше розуміння місць, де ми живемо.

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