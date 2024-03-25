Кліматичний парадокс. Земля все більше "закипає", але ґрунт стає лише більш вологим

Учені побоювалися, що через нагрівання планети ґрунт ставатиме дедалі сухішим, однак цього не сталося.

Related video

Кліматична криза, що нависла над планетою, турбує вчених. Минулий 2023 рік став найспекотнішим в історії спостережень і тепер учені вважають, що 2024 поб'є цей температурний рекорд. Ба більше, вчені вважають, що світ зіткнеться з більш інтенсивними хвилями тепла, посухи та лісових пожеж, пише SciTechDaily.

Рівень вологості ґрунту відіграє вирішальну роль у боротьбі з кліматичною кризою, адже він здатний впливати на швидкість поширення лісових пожеж, швидкість зсувів і ефективність наших сільськогосподарських систем.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Останніми роками кліматична криза лише посилюється, температура зростає, а тому вчені побоюються, що ґрунтові умови можуть стати ще сухішими, що лише погіршить ситуацію. Однак нове дослідження вчених має вельми обнадійливий вигляд: результати спостережень у період з 2011 по 2020 роки показують 57% збільшення вологості ґрунту на території США в літні місяці, навіть у найспекотніші роки.

Простими словами, вчені виявили, попри те, що планета стала спекотнішою, ґрунт став лише більш вологим. У новій роботі вчені з Гарвардського університету виявили, що тенденція вологості ґрунту насправді пояснюється опадами, а зовсім не температурою. Хоча не дивно, що більше дощів означає більш вологий ґрунт, дослідження кидає виклик давньому припущенню, що підвищення глобальної температури призведе до більш сухого ґрунту.

За словами старшого автора дослідження, професора наук про Землю і планети, а також професора екологічних та інженерних наук Пітера Гайберса, насправді атмосферні води часто використовувалися як показник посухи. Однак у своїй новій роботі вчені зосередилися на відмінностях між гідрокліматом ґрунту, температурою і гідрокліматом атмосфери.

Команда виявила, що висихання від нагрівання планети значною мірою може бути компенсовано внесенням вуглекислого газу — це дає змогу рослинам ефективніше використовувати запаси води. Ба більше, вчені вважають, що обидва ці фактори, по суті, вторинні й можуть компенсувати один одного. Таким чином основним фактором, що впливає на вологість ґрунту, все ще залишаються опади.

Професорка Гайберс зазначає, що однією з проблем вивчення вологості ґрунту є убогість даних, доступних ученим, і часта невідповідність супутникових даних і польових спостережень. У своїй роботі команда порівняла наземні дані в період з 2011 по 2020 роки із супутниковими даними та виявила аналогічне збільшення вологості ґрунту.

За словами співавтора дослідження Лукаса Варгаса Цеппетелло, на жаль, вченим недоступні дуже точні вимірювання довгострокової вологості ґрунту, проте наслідки високих температур для врожайності сільськогосподарських культур багато в чому пов'язані з доступністю води. При цьому рослини, як правило, менш чутливі до температури, якщо мають достатньо води. Однак у надто посушливих умовах у них також можуть виникнути великі проблеми.

І все ж результати дослідження показують, що зниження поверхневої вологості ґрунту зовсім не є визначеним, особливо з огляду на невідомість у тенденціях опадів по всьому світу. На жаль, через невизначеність у міжрічній мінливості опадів і невизначеність у прогнозах довгострокових опадів практично неможливо передбачити вологість ґрунту в найближчі десятиліття.

Раніше Фокус писав про загадкові "кола смерті" в пустелі Наміб: будь-яке життя, що зародилося в них, помре за 10-20 днів.