Раптове відкриття: масове поховання коней виявилося цвинтарем для елітних тварин

Учені дослідили масове поховання коней, знайдене в Лондоні, та виявили, що насправді це були елітні коні, яких імпортували до Англії з усієї Європи. Відкриття зробили, застосувавши унікальний метод, яким ще ніхто не користувався.

Related video

Нещодавнє дослідження кінського кладовища, знайденого в Лондоні, розкриває зв'язки між елітою Англії часів Тюдорів та їхніми кіньми. Кладовище, яке розкрило широку мережу торгівлі кіньми що охоплювала всю Європу, було виявлене три десятиліття тому, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У Середньовіччі володіння конем було важливим символом статусу, особливо для вищих ешелонів суспільства. Ці коні не звичайні тварини, а радше високопродуктивні спортивні машини свого часу. Вони були найвищими символами статусу та зірками лицарських турнірів і благородних парадів.

Розташування кладовища коней на Елвертон-стріт у Лондоні Фото: 10.1126/sciadv.adj578

Сучасні методи аналізу зубів показали, що багато з цих величних звірів не були місцевими. Натомість їх завозили з різних куточків Європи, зокрема з північної Італії. Відкриття цієї міжнародної мережі торгівлі кіньми дає чітке уявлення про середньовічне життя англійської еліти.

Професор Олівер Крейтон, експерт із Середньовіччя, який брав участь у дослідженні, порівнює цих коштовних коней із сучасними суперкарами. Історичні записи свідчили про екстравагантні витрати англійської еліти на коней, але археологічні знахідки, знайдені на кладовищі на Елвертон-стріт, підтверджують ці твердження.

Метод, використаний для відстеження походження цих коней, є інноваційним. У першому в своєму роді експерименті дослідники проаналізували ізотопи в зубах середньовічних коней. Це дозволило їм визначити ймовірне походження кожного коня, виключивши такі центри розведення, як Іспанія та південна Італія.

Результати виявилися несподіваними: половина коней походить з-поза меж Англії, можливо, з таких регіонів, як Скандинавія та Альпи. Ці висновки узгоджуються з практикою розведення коней на королівських кінних заводах, де коней вирощували перед тим, як тренувати або продавати.

Важливо

Колісниці, зброя й інші багатства: вчені виявили поховання бурхливого періоду Китаю (фото)

Фізичний аналіз скелетів коней ще більше підтвердив їхню престижну роль. Багато з них були більшими за середній розмір, зі слідами інтенсивного використання, що вказувало на життя верхи та важку працю. Зношеність зубів свідчить про те, що їх тренували для бойових і турнірних видів спорту, що підкреслює їхню важливість у середньовічному суспільстві.

Раніше Фокус розповідав про дивну знахідку, яку виявили бельгійські археологи. Вчені знайшли британський залізничний вагон, який невідомим чином опинився під землею.

Також ми писали про відкриття німецьких дослідників. У місті Аахен археологи виявили залишки давньоримської стіни, яка колись оточувала ринкову площу міста.