Помахала дайверам. На затонулому кораблі 19 століття знайшли дуже рідкісну рибу з руками (відео)

Учені досліджували затонулий корабель, коли натрапили на дивовижну рідкісну рибу з руками замість плавників.

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Аквалангісти дослідили затонулий 140 років тому біля берегів Тасманії корабель. Йдеться про залишки пароплава SS Tasman, побудованого 1873 року, який використовували для перевезення вантажів і пасажирів. Корабель потонув поруч із гранітним островом недалеко від материкової частини Тасманії під час спроби пройти вузьким проходом. Тоді корабель вдарився об риф, внаслідок чого зазнав аварії: 29 пасажирам вдалося врятуватися, але на борту залишилося 75 корів, пише Live Science.

Попри те, що занурення було присвячене самому кораблю, увагу дослідників привернуло дещо інше — риба-рука (Brachiopsilus dianthus), яка ховалася посеред вкритих коралами уламків з витягнутими грудними плавниками, що нагадують руки.

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За словами члена команди дайверів Бреда Тернера, вони збиралися досліджувати місце аварії, проте натрапили на цю крихітну і невловну істоту. Загалом команда провела під водою на глибині близько 70 метрів 25 хвилин. Коли занурення добігало кінця, дослідники були здивовані ще більше, оскільки за 10 метрів від першої риби руки вони помітили другу рожеву рибу-руку.

Зазначимо, що цей вид сьогодні перебуває під загрозою зникнення, і є одним із чотирьох вразливих видів, що мешкають на Тасманії. На відміну від інших риб, у представників цього виду немає плавального міхура, що дозволяє їм контролювати плавучість під водою. У результаті ручним рибам доводиться триматися близько до морського дна. Крім того, представники цього виду здатні пересуватися лише на короткі відстані.

За словами доцента кафедри екології та біорізноманіття в Університеті Тасманії Невілла Барретта, під час еволюції риби-руки розвинули адаптацію, яка допомагає їм камуфлюватися на морському дні — вони виглядають як морські губки. Відомо, що ручні риби використовують свій камуфляж, щоб сховатися від хижаків і зачаїтися перед полюванням, а плавники схожі на руки допомагають їм полювати.

Під час еволюції їхні грудні плавники перетворилися на структури, схожі на руки, що дає їм змогу сидіти на морському дні та швидко накидатися на здобич, яка пропливає повз. Раніше вчені вважали, що представники цього виду мешкають лише на мілководді, до 38 метрів, проте подальші дослідження показали, що насправді вони можуть мешкати на глибині мінімум до 120 метрів.

Зазначимо, що рибу-руку вперше було відкрито 2001 року, потім представники цього виду уникали зустрічей із науковцями, доки в дослідженні 2021 року вчені не натрапили на рибу, яка мешкає на глибині близько 120 метрів. Дослідники також побоюються, що цей вид може повністю зникнути в найближче століття через глобальне потепління Землі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені сфотографували рідкісного саблекрилого птаха.